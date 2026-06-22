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Filme 'Apenas Coisas Boas' chega aos cinemas no Mês do Orgulho

Longa dirigido por Daniel Nolasco chega às salas no dia 25 de junho e acompanha a história de amor entre dois homens ao longo de mais de quatro décadas

Hannah Franco
fonte

Novo filme LGBTQIA+ brasileiro "Apenas Coisas Boas" estreia nos cinemas. (Divulgação)

Em meio às celebrações do Mês do Orgulho LGBTQIA+, o cinema brasileiro recebe a estreia de "Apenas Coisas Boas", novo longa-metragem do cineasta Daniel Nolasco. O filme entra em cartaz no próximo dia 25 de junho e tem classificação indicativa para maiores de 18 anos.

Produzido pela Rensga Filmes, em coprodução com a Caprisciana Produções, o longa mistura elementos de realismo fantástico, melodrama e suspense para contar uma história marcada pelo amor, desejo e pelas transformações sociais ao longo das décadas. A narrativa é protagonizada por personagens LGBTQIA+ e propõe uma reflexão sobre afetos, envelhecimento e diversidade.

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O filme entra em cartaz no próximo dia 25 de junho, poucos dias antes do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em 28 de junho. A classificação indicativa é para maiores de 18 anos.

Romance atravessa mais de 40 anos

Ambientada em uma paisagem rural de Goiás, a trama acompanha Antonio, interpretado por Lucas Drummond, um fazendeiro solitário que vive isolado em sua propriedade. A rotina muda após um acidente envolvendo Marcelo, personagem de Liev Carlos, um motociclista que acaba sendo acolhido por Antonio durante a recuperação.

A convivência entre os dois dá início a uma relação que atravessa mais de quatro décadas e aborda temas como casamento homoafetivo, sexualidade na terceira idade, violência, desejo e homofobia estrutural.

Segundo Daniel Nolasco, o filme busca romper estereótipos associados ao homem do interior brasileiro.

"O filme explora a vulnerabilidade, a fantasia, o erotismo e a intensidade em personagens que escapam dos estereótipos do homem sertanejo", destacou o diretor.

image Cinema queer brasileiro ganha destaque com estreia de "Apenas Coisas Boas". (Divulgação)

Além do protagonismo na tela, "Apenas Coisas Boas" também contou com a participação de profissionais da comunidade LGBTQIA+ nos bastidores.

Longa acumula prêmios em festivais

Antes da estreia nacional, o filme percorreu diversos festivais e conquistou reconhecimento no Brasil e no exterior. A produção teve estreia mundial no Festival de Guadalajara, no México, em 2025.

No 14º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba, venceu nas categorias de Melhor Roteiro, Melhor Som e Melhor Direção de Arte. O longa também recebeu o prêmio Frameline Completion Fund, voltado a produções com temática LGBTQIA+.

Outros reconhecimentos vieram em eventos como o For Rainbow Fortaleza, Mix Brasil São Paulo, QueerCineMad, em Madri, e Reelout Queer Film Festival, no Canadá.

Distribuído pela Olhar Filmes em parceria com a RioFilme, "Apenas Coisas Boas" chega aos cinemas brasileiros no dia 25 de junho.

Assista o trailer:

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