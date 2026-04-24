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Filho de Rob Reiner relata 'pesadelo' antes de julgamento envolvendo o irmão

Os corpos de Reiner e Singer foram encontrados na manhã do dia 15 de dezembro de 2025 em sua residência. O filho do casal, Nick Reiner, é acusado pelo crime

Estadão Conteúdo
fonte

Rob Reiner e Michele Singer teriam sido mortos pelo filho, Nick Reiner (Kent Nishimura / AFP)

Pouco mais de quatro meses depois do assassinato dos pais, Rob Reiner e Michele Singer, Jake Reiner usou seu perfil no Substack para falar sobre seu estado emocional desde a tragédia. Contando sobre o momento em que a irmã, Romy, lhe avisou sobre a morte do casal, o ator ainda lamentou que eles "não estarão no meu casamento nem abraçarão seus futuros netos".

O que aconteceu antes e depois das mortes de Rob e Michele Reiner?

"Ainda acordo todas as manhãs tendo que me convencer de que, não, isso não é um sonho. É, na verdade, um pesadelo enquanto estou acordado", escreve Reiner. "Não consigo nem começar a me colocar no lugar dos meus pais, mas uma coisa que não sai da minha cabeça é o quão assustados eles deviam estar. Eles eram as últimas pessoas no mundo que mereciam o que aconteceu. Eles mereciam ser amados, respeitados e, acima de tudo, serem admirados pelo quanto eles deram a nós três Jake, Romy e Nick Reiner e para o mundo."

Caçula do casal, Nick Reiner foi preso ainda em dezembro, sob suspeita de ter matado o cineasta e a fotógrafa. Diagnosticado com esquizofrenia e com histórico de dependência química, o rapaz se declarou inocente em audiência preliminar do julgamento. Ele voltará ao tribunal na próxima quarta-feira, 29.

"Muitas pessoas me disseram 'nem sei que o falar', e não os culpo", reflete o ator em seu texto. "Se eu não estivesse no meio desta tempestade maldita, também não saberia o que dizer. É muito específico. Muito tenebroso."

"Perdemos mais da metade da nossa família da forma mais violenta possível naquela noite. Claro, qualquer perda de pais é devastadora, mas nada se compara a perder os dois ao mesmo tempo e, além disso, ter seu irmão no centro disso. É quase impossível de processar. Entendo que as pessoas tenham perguntas sobre o que ocorreu. Algumas destas respostas virão com o tempo. Mas algumas partes disso pertencem só à nossa família e mantê-las no privado é a única forma de proteger o pouco que resta do que foi tirado de nós."

O texto de Reiner também lembra momentos de amor e apoio que recebeu dos pais ao longo dos anos, incluindo ser levado a eventos como musicais e jogos de beisebol, esporte favorito da família. O ator encerra o artigo pedindo por "amor e compaixão" a ele e aos irmãos. "Os mesmos princípios pelos quais meus pais viveram."

A morte de Rob Reiner e Michele Singer

Os corpos de Reiner e Singer foram encontrados na manhã do dia 15 de dezembro de 2025 em sua residência em Los Angeles, na Califórnia, por Romy Reiner. Na véspera, o casal havia comparecido à festa de final de ano de Conan O'Brien, onde convidados relataram ter visto os dois discutindo com o caçula, Nick Reiner. Pai e filho tiveram uma "discussão acalorada" na frente de convidados do apresentador.

Romy chegou a chamar o corpo de bombeiros para prestar socorro, mas o casal teve o óbito declarado no local. De acordo com a perícia, a morte foi causada por ferimentos causados por uma faca. No mesmo dia, Nick foi levado sob custódia.

De acordo com fontes próximas à família, o rapaz chegou a ser internado em clínicas de reabilitação 17 vezes ao longo de sua vida. Outras pessoas ouvidas também relataram que Nick havia trocado recentemente sua medicação para o tratamento de esquizofrenia, o que deixou seu comportamento ainda mais errático.

Conhecido por filmes como Harry & Sally: Feitos Um Para o Outro, A Princesa Prometida e Louca Obsessão, Rob Reiner foi um dos principais nomes lembrados no in memorian do Oscar 2026.

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