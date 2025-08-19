Capa Jornal Amazônia
Filho de Renato Russo notifica Zema por uso de música e governador reage com vídeo do cantor

A notificação foi enviada por Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo e responsável pelo espólio da banda

Estadão Conteúdo
fonte

A resposta do governador veio poucas horas após a notificação ser tornada pública (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), se envolveu em uma polêmica com os herdeiros da banda Legião Urbana após utilizar a música Que País é Este durante o lançamento de sua pré-candidatura à Presidência da República. A obra, composta por Renato Russo e um dos maiores sucessos do grupo, foi tocada no evento e divulgada também nas redes sociais de Zema, o que motivou uma notificação extrajudicial contra o partido.

A notificação foi enviada por Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo e responsável pelo espólio da banda. Ele acusa o uso não autorizado da música em uma postagem no Instagram oficial do governador, destacando que não houve solicitação prévia para a utilização da obra em ambiente político-partidário, segundo o jornal O Globo.

Endereçada à sede do partido Novo em Minas Gerais, a notificação exige que Zema e o partido se abstenham de utilizar a música Que País é Este em quaisquer futuras publicações ou eventos, tanto no Instagram quanto em outras plataformas.

Zema resgata entrevista antiga de Renato Russo

A resposta do governador veio poucas horas após a notificação ser tornada pública. Já na madrugada desta terça-feira, 19, Zema publicou um vídeo de Renato Russo no qual o cantor aparece, de forma irônica, defendendo valores como "tradição, família e propriedade" e se descrevendo como "um capitalista nato".

Na legenda, Zema escreveu: "concordo 100% com Renato Russo: um país deve preservar suas tradições, família é a base de tudo, capitalismo é o melhor sistema de governo para gerar riqueza e tirar as pessoas da pobreza. Viva Legião!"

A canção Que País é Este, lançada em 1987, se tornou um dos hinos de crítica social e política do Brasil, marcada por versos que questionam corrupção, desigualdade e a falta de perspectivas.

