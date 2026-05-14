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Filho de John Lennon, Julian faz desabafo após descobrir doença no coração

Estadão Conteúdo

O músico Julian Lennon, filho mais velho de John Lennon, surpreendeu os fãs ao revelar publicamente que foi diagnosticado com doença arterial coronariana e pré-diabetes. Aos 63 anos, o artista decidiu compartilhar a informação nas redes sociais em tom de alerta, incentivando seguidores a realizarem exames preventivos e acompanhamento médico regular.

A declaração rapidamente repercutiu entre admiradores dos Beatles e fãs de sua carreira solo. Conhecido por manter uma relação mais reservada com a vida pessoal, Julian abriu espaço para discutir vulnerabilidade, envelhecimento e saúde em um universo artístico acostumado a vender a ideia de juventude eterna.

"Você nunca sabe quais problemas de saúde ocultos pode ter" escreveu o cantor em uma publicação. Segundo ele, a descoberta precoce foi essencial para impedir complicações maiores. "Consegui detectar cedo o suficiente para reverter parte dos danos e, com sorte, viver uma vida longa e saudável", afirmou.

Diagnóstico trouxe preocupação e reflexão

O artista explicou que os problemas foram descobertos mesmo mantendo hábitos considerados saudáveis, incluindo exercícios físicos e alimentação equilibrada. A situação levou Julian a fazer um apelo direto ao público para que as pessoas parem de ignorar sinais do próprio corpo.

Em uma das mensagens compartilhadas online, ele chegou a afirmar: "Por favor, procure um médico antes que ela (a doença) te mate", disse, em um desabafo que chamou atenção pela sinceridade.

Histórico de saúde já preocupava cantor

Essa não é a primeira vez que Julian Lennon enfrenta um problema médico sério. Em 2020, ele revelou ter removido um câncer maligno no couro cabeludo após uma dermatologista insistir na realização de uma biópsia.

O músico contou que possuía o sinal desde a infância, mas percebeu mudanças na aparência da região durante uma consulta. O resultado confirmou a presença de células cancerígenas, levando a uma cirurgia de emergência.

Na época, Julian publicou um texto emocionado nas redes sociais relatando o choque do diagnóstico. "A vida é curta demais. Não a encurte sendo ignorante sobre sua própria saúde", escreveu.

Desde então, ele passou a intensificar os cuidados médicos e adotou uma rotina de exames frequentes.

'Quero estar aqui por muito tempo'

Durante participação no podcast de Joe Rogan, o cantor revelou que realiza check-ups completos duas vezes por ano justamente por medo de descobrir problemas tarde demais.

"Faço check-up completo em todas as áreas só para ter certeza de que vou continuar aqui. Porque eu gosto de viver. Quero estar por aqui por muito tempo", declarou.

O histórico familiar também contribui para a preocupação constante com saúde. Sua mãe, Cynthia Lennon, morreu em 2015 após enfrentar um câncer.

Carreira

Embora carregue um dos sobrenomes mais famosos da cultura pop, Julian Lennon também construiu trajetória própria na música. O artista lançou o álbum Valotte em 1984 e emplacou sucessos como Too Late for Goodbyes, faixa que se tornou o maior hit de sua carreira.

Além disso, sua infância acabou eternizada em clássicos dos Beatles. Julian inspirou músicas como Hey Jude, escrita por Paul McCartney para ajudá-lo a lidar com a separação dos pais, e Lucy in the Sky with Diamonds, criada pelo pai a partir de um desenho feito por ele quando criança.

Nos últimos anos, Julian também se dedicou à fotografia, ao ativismo ambiental e à filantropia, além de seguir lançando trabalhos musicais.

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