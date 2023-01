Filho de Giovanna Ewbank é diagnosticado com Transtorno de Processamento Sensorial; saiba o que é

Nesta semana, Giovanna Ewbank revelou que o filho Bless, de 8 anos, foi diagnosticado com Transtorno de Processamento Sensorial (TPS). Durante o podcast "Quem Pode, Pod", a atriz contou que em meio à pandemia, ela percebeu o comportamento incomum do filho e isso a fez procurar ajuda médica.

"Durante a pandemia, o Bless começou a ficar muito aéreo, [fazendo] algumas coisas que eu achava um pouco estranhas", afirmou ela.

"Diversas vezes ele passava, por exemplo, pela cozinha, e falava: 'ai, que cheiro forte!'. E eu falava: 'Bless, para com isso. É frescura, filho! É o cheiro da cebola'. Quando ele pisava na grama e falava: 'me tira daqui!'. E eu falava: 'filho, para de frescura, é só grama'. Queria muito colo, não gostava de ir para o meio do mato - onde a gente vai muito - porque o barulho das moscas incomodava ele", contou a atriz.

O que é TPS

Segundo o psicólogo Alexander Bez, em entrevista ao IstoÉ, o Transtorno de Processamento Sensorial é a dificuldade do cérebro em processar estímulos externos e ambientais. Pode ter alguma associação com o autismo. Tem a origem neurológica, mas também abrange a esfera neuropsicológica.

Os principais sintomas são a hipersensibilidade e a hiposensibilidade ao ambiente. A segunda pode ser confundida com o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), devido às inquietações. A criança com TPS faz bastante esforço para reconhecer os estímulos e pode se agitar bastante por frio, calor, luzes, cores, entre outros.

Enquanto com a hipersensibilidade, a criança possui um extremo desconforto na tentativa de processar os estímulos sensoriais. Tudo chega até ela de forma "ampliada" e mais intensa.

É de origem genética, não há cura, mas, tem a possibilidade de tratamento que ajudará a criança a ter uma melhor qualidade de vida.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)