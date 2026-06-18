Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício expõe dinâmica com pais após estrear em novela

A estreia de Pietro Antonelli como ator na novela Quem Ama Cuida tem sido acompanhada de perto pelos pais, os atores Giovanna Antonelli e Murilo Benício. Em participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, nesta quinta-feira, 18, o jovem contou que recorre frequentemente aos dois em busca de orientações e avaliações sobre seu trabalho.

Segundo ele, as conversas sobre atuação fazem parte da rotina da família. Pietro gosta mostrar cenas e testes aos pais, que o ajudam a aprimorar a interpretação. "São dois professores. A gente conversa muito sobre atuação, eles me ajudam muito em testes. Eu peço para eles verem (as cenas). É difícil receber críticas, mas é muito importante", disse.

Apesar da experiência dos pais, o jovem confessou que trabalhar ao lado deles nem sempre é uma tarefa fácil. "Já fiz uns testes com eles, é difícil, e não é nem porque eles são grandes atores, é porque são meus pais. Às vezes até atrapalha. Se eu estou fazendo um teste de romance, eu estaria olhando para o meu pai, não para o Murilo. Tem que ter a imaginação fértil."

Segundo o ator, a decisão de seguir carreira artística não surgiu a partir de uma conversa específica com os pais. "Eu nunca cheguei a falar isso com eles. Foi um processo, eles foram vendo. Eu comecei a fazer cursos e mostrar os testes. Eles me apoiam no que me faz feliz", declarou.

Durante o programa, os pais enviaram mensagens de vídeo ao filho. "Tenho orgulho de você desde que você nasceu. ... Principalmente agora que está fazendo novela, a gente tem trocado tanto, como a gente nunca tinha trocado antes, porque temos um assunto em comum", disse Murilo.

Já Giovanna declarou: "O que todo mundo está vendo agora é só um pedacinho de tudo o que você vem construindo ao longo dos anos. E te ver fazendo seu próprio caminho é muito emocionante para mim. Tenho muito orgulho de você".