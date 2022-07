Filha de Vanusa pede dinheiro na internet mais uma vez e afirma estar sem comer

Nesta sexta-feira, 8, Aretha Marcos, filha de Vanusa, usou suas redes sociais para pedir ajuda financeira. Ela afirma que está sem comer desde a noite anterior. Na publicação, a irmã da atriz Paloma Duarte pediu para que os artistas se compadecessem com a sua situação e a ajudassem com um depósito bancário.

"Será que algum dos artistas que jogam, defendem, protegem e se beneficiam do jogo que explora minha vida privada poderia depositar ao menos dinheiro para um café? Estou sem comer desde ontem. Fico muito grata em ser o brinquedo de vocês", escreveu ela, que publicou uma imagem dos dados bancários.

Não é a primeira vez que Aretha, de 48 anos, utiliza das redes sociais para buscar ajuda financeira. Em 2020, ela gravou um vídeo, no qual pediu doações para conseguir financiar uma casa própria. "Estou fazendo uma campanha para comprar minha casa própria. Quem puder me ajudar depositando um pouquinho na minha conta, agradeço muito. Me ajuda a realizar o meu sonho", frisou, segurando um cartaz com seus dados bancários.

De acordo com o Extra, a filha do cantor Antônio Marcos vive há quatro anos de aluguel, sozinha e isolada em uma casa simples, localizada dentro de uma fazenda de propriedade dos pais da atriz Helena Ranaldi, em Piracaia, no interior de São Paulo.

A cantora Vanusa morreu em novembro de 2020, aos 73 anos, devido a uma insuficiência respiratória.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)