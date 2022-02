Filha de Tiago Leifert recebe mini roupão do líder do 'BBB'

Nesta quarta-feira, 8, Tiago Leifert compartilhou com os fãs o presente que sua filha havia ganhado, nada mais e nada menos do que um mini roupão do líder do "Big Brother Brasil". “Lua ganhou um roupãozinho de liderzinha”, escreveu ao publicar uma foto da roupa, que é tão cobiçada dentro do reality que apresentou até 2021.

Com bom humor ele ainda disse: "E eu sei quem ela indicaria”.

VEJA MAIS

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)