Tiago Leifert fala sobre rumores de que quer deixar ‘BBB21’

Tiago Leifert foi às redes sociais nessa quarta-feira (10) falar sobre rumores de que havia pedido para deixar o comando do Big Brother Brasil. A informação foi divulgada pelo programa “A Tarde é Sua”, da Record.

“Not True, não é verdade. Isso não aconteceu. Eu não pedi para sair do BBB, eu não estou com esse plano”, disse Tiago. “Estou amando fazer o BBB, como sempre. Amava como telespectador e amo fazer o programa. Vocês estão vendo, eu me emociono, eu dou risada, eu fico bravo, eu vivo aquele negócio. Estou assistindo nesse momento, eu não paro de trabalhar no BBB nem na minha folga”, afirmou.

“Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sabem como chegar em mim ou na assessoria da Globo. Então pediria para vocês não publicarem uma coisa dessas antes de checarem comigo, porque daí eu iria falar que ontem não, ontem eu almocei com o Boninho e falamos de coisas da vida”, concluiu.