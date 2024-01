Filha de Tadeu Schmidt celebra dois anos de namoro e ganha mensagem do pai

Valentina Schmidt usou suas redes sociais para celebrar os dois anos de namoro com o estudante de Psicologia Chistiano Donnelly Vaz no último domingo, 7. No registro, a jovem compartilhou fotos do casal quando eram crianças e outra deles dois juntos atualmente.

Dentre os muitos comentários de amigos e familiares parabenizando o casal, o próprio pai dela, o apresentador do "Big Brother Brasil", também fez questão de dizer algo carinhoso. Em meio aos preparativos para iniciar mais uma edição do reality show, Tadeu, que é sempre bem presente nas redes sociais, curtiu a postagem. "Que fofos!", escreveu o sogro do rapaz, completando com uma carinha sorrindo.

Filha mais velha do novo apresentador do "BBB", Valentina tem 21 e namora Chistiano, de 23 anos, desde 2022. A jovem é irmã de Laura e filha de Ana Cristina, com quem Tadeu é casado há mais de 20 anos.