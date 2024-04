Filha de Samara Felippo é vítima de racismo na escola

A atriz Samara Felippo denunciou o racismo sofrido pela filha, de 14 anos, em uma escola de alto padrão onde estuda, na zona oeste da capital paulista. O caso aconteceu na última segunda-feira (22) e foi cometido por outros estudantes.

De acordo com a atriz, duas alunas da mesma série roubaram o caderno da sua filha — que é negra e está no 9º ano —, arrancaram todas as páginas de um trabalho de pesquisa e escreveram uma ofensa de cunho racial. Na sequência, o material escolar vandalizado foi devolvido para o setor de Achados e Perdidos.

Felippo relatou o ocorrido em um grupo de pais da instituição de ensino Vera Cruz, no WhatsApp. “Ainda estou digerindo tudo e, talvez, nunca consiga. Cada vez que olho o caderno dela ou vejo ela debruçada sobre a mesa, refazendo cada página, dói na alma. Choro. É um choro muito doído. Mas agora estou chorando de indignação também”, registrou.

Samara afirma que os “atos hostis e excludentes” contra a sua filha “vêm sendo cada vez mais violentos e reincidentes” no ambiente escolar. E acrescenta que a estudante sofria com a exclusão em trabalhos, grupos e passeios, mas “aceitava qualquer migalha e deboche” porque “queria fazer parte de uma turma”.

A atriz contou que já fez três reuniões com o Vera Cruz após o último episódio e pediu a expulsão dos envolvidos. “Quero que todos saibam a gravidade da situação à qual minha filha foi submetida e que a escola insiste em ocultar, atos esses que estão causando danos irreparáveis para as nossas vidas! E quando digo ‘nossa’ é de todos nós mesmo, pois o racismo é um câncer na nossa sociedade e não podemos nos calar”, declarou.

Em comunicado enviado aos pais, o Vera Cruz confirmou a agressão racista e diz que tem se comunicado “muito intensamente com as famílias das alunas envolvidas”. Informou também que as jovens autoras da agressão foram suspensas. "Imediatamente foram realizadas ações de acolhimento à aluna, de comunicação a todos os alunos da série, bem como a suas famílias. Desde o primeiro momento, mantivemos contato constante com a família da aluna vítima dessa agressão racista, assim como permanecemos atentos para que ela não fique demasiadamente exposta e seja vítima de novas agressões", diz a carta.

Atriz usou as redes sociais para agradecer o apoio recebido após divulgação do caso

Neste domingo (28/4), Samara Felippo utilizou sua conta no Instagram para expressar sua gratidão pelo apoio recebido dos seguidores em relação ao incidente de racismo vivenciado por sua filha. Em sua mensagem, Samara agradeceu as manifestações de carinho, mas fez questão de ressaltar para alguns comentários feitos em sua página pessoal que não há o conceito de "racismo reverso".

"É importante deixar claro para quem está oferecendo apoio. Agradeço imensamente o carinho. No entanto, crianças/adolescentes brancos não são alvos de racismo! Podem, sim, enfrentar exclusão, bullying e outras formas de violência, mas o racismo reverso não existe", escreveu.