'É de Mattar!' Filha de cantor ex-galã da Globo volta a produzir conteúdo adulto e promete surpresa

Petra Mattar anunciou seu retorno oficial à produção de conteúdo para plataformas adultas nesta terça-feira (07). A musa de 30 anos, que possui 314 mil seguidores no Instagram, tomou essa decisão após experimentar uma melhora em sua autoestima.

Ela, inclusive, é filha do ator Mauricio Mattar, ex-galã da Globo que atuou em novelas como Roque Santeiro (1995), Vereda Tropical (1984) e Rainha da Sucata (1990). “Finalmente voltei a me sentir um pouco melhor com meu corpo e tô pensando em voltar a soltar algumas coisas, querem?”, escreveu Petra no último domingo.

Embora já tenha tido um perfil no OnlyFans, Petra optou agora por utilizar a plataforma brasileira Privacy, citando que ela oferece maior facilidade nos pagamentos, conforme ela explicou em uma postagem nos Stories do Instagram.

A assinatura do perfil de Petra custa R$ 100,00, mas ela não especifica qual tipo de conteúdo oferece. "Sem spoilers, vai ter que entrar pra ver... Mas é impossível não gostar. Conteúdo exclusivo e para maiores de 18 anos", afirmou.

Petra havia dado uma pausa na publicação de novos conteúdos em 2022, após descobrir que estava grávida de seu filho, Makai, que tem quase 2 anos. Nas redes sociais, Petra compartilha diversas fotos com o filho.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)