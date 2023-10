Filarmônica de Minas Gerais celebra 15 anos e promove concerto gratuito no Theatro da Paz

A Filarmônica de Minas Gerais, uma das mais renomadas orquestras da América Latina, comemora 15 anos de trajetória em 2023. Para marcar essa data especial, a orquestra vai realizar um concerto gratuito no dia 31 de outubro, no Theatro da Paz, em Belém. A apresentação está marcada para iniciar às 20h. Os ingressos podem ser retirados no mesmo dia a partir das 9h da manhã, tanto na bilheteria do teatro quanto virtualmente, no site fil.mg/belem, sendo limitados a dois ingressos por pessoa.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o maestro José Soares, associado da Filarmônica de Minas Gerais, expressou sua satisfação ao conduzir a orquestra na capital paraense e destacou a importância da visita, relembrando que ela já esteve em Belém dez anos atrás, no início de sua trajetória.

“É uma sensação de muita alegria, porque estamos fazendo várias comemorações. Nesse ano em que celebramos os quinze anos da Filarmônica, estamos felizes em voltar a essa cidade e tocar no belo Theatro da Paz. A ocasião promete ser muito especial”, afirmou o maestro.

José disse estar muito empolgado com a oportunidade de levar a música da Filarmônica a Belém e enfatizou o caráter itinerante da orquestra: "Estou com muita alegria, muito ansioso para estar aí. É um privilégio poder fazer música em diferentes lugares do Brasil, e a itinerância, poder viajar para levar a sua música, é algo que faz parte da Filarmônica desde a sua criação. É uma orquestra que viaja pelo interior de Minas Gerais, e levar essa música para Belém é algo muito especial”.

Sobre subir ao palco do Theatro da Paz pela primeira vez, José diz sentir uma grande honra e o “peso” da responsabilidade. “A gente espera fazer, como sempre, apresentar a melhor música da melhor maneira possível para as pessoas se encantarem e cantarem, justamente esse poder de irmandade que uma orquestra oferece”, complementou.

Na seleção de músicas a serem tocadas, inclui a Sinfonia nº 104 do Haydn, “O Escravo: Alvorada”, de Carlos Gomes, e a suíte do balé “A Bela Adormecida”, de Tchaikovsky. “Essa alegria que sentimos ao nos apresentar estará traduzida nessas obras”, adiantou Soares.

Ele destacou um dos diversos pilares da Filarmônica de Minas Gerais é o pilar educacional, por isso, além de tocaram para o público, eles irão receber no palco para compor a apresentação alunos do projeto Vale Música Belém.

“Pensando nisso, selecionamos um repertório que proporcionasse a eles a chance de tocar obras importantes para o desenvolvimento de um músico de orquestra”, acrescentou o maestro sobre o repertório escolhido para o concerto que irá durar aproximadamente uma hora e meia.

O maestro também ressaltou a importância da música de orquestra ser um elemento unificador. Para ele, é uma imensa alegria a Filarmônica ser utilizada como “ponte” para unir a beleza cultural de Minas Gerais e do Pará.

“A própria palavra ‘orquestra’ significa ‘conjunto’, e nada melhor que uma orquestra que é um símbolo, de um ato civilizatório, exemplo do que uma sociedade pode ser, do que a gente unir isso em dois Estados diversos, com grandes histórias e muita atração”, reiterou.

Questionado sobre realizar um concerto aberto ao público em Belém, o mastro afirmou que a equipe segue fielmente o propósito da Filarmônica de realizar eventos livres para o público, trabalhando a democratização da cultural.

“Justamente porque acreditamos que a música tem esse caráter itinerante e pode atingir cada vezes mais pessoas, a música de orquestra ela não restringe, ela não tem nada que possa selecionar as pessoas. É um de iniciativa muito importante, ela une a todos, ela tem esse poder de juntar em prol da apreciação e participação”, acrescentou José.

Programação

Além do concerto, a Filarmônica de Minas Gerais promoverá atividades educacionais, como aulas técnicas de instrumentos ministradas por José Soares e instrumentistas da orquestra para 24 integrantes do projeto Vale Música Belém, na sede da Fundação Amazônica de Música (FAM), no dia 30 de outubro.

Trajetória

A Filarmônica de Minas Gerais, fundada em 2008, se tornou uma referência tanto no Brasil quanto no mundo, destacando-se por sua excelência artística e programação vigorosa. A orquestra é composta por 90 músicos de diversas partes do globo e conquistou vários prêmios e reconhecimentos ao longo de sua trajetória, incluindo o Grande Prêmio da Revista CONCERTO em 2020 e 2015, além do Prêmio Carlos Gomes de Melhor Orquestra Brasileira em 2012. Sua missão inclui a promoção de concertos regulares na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, e a realização de programas gratuitos para públicos diversos, buscando aproximar novos ouvintes da música de concerto.

Além disso, a Filarmônicajá lançou 11 álbuns, incluindo trabalhos no projeto internacional "Brasil em Concerto" em colaboração com o selo Naxos e o Itamaraty. Em 2020, inaugurou seu estúdio de TV para transmissões ao vivo de concertos, ampliando seu alcance e tornando a música de concerto mais acessível.

SERVIÇO:

Filarmônica de Minas Gerais se apresenta no Theatro da Paz

Data: 31 de outubro;

Horário: às 20h;

Local: Theatro da Paz, em Belém;

Entrada gratuita.