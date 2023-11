Festival “Toró” de cinema universitário exibe filmes gratuitamente

O Festival Audiovisual Universitário de Belém - Toró, vai ocorrer entre os dias 21 e 25 de novembro, na sala de cinema do Sesc Ver-o-Peso, exibindo 60 curtas-metragens de maneira gratuita. Considerado o maior festival de cinema universitário da região norte, o Toró é um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará, criado pela professora do curso de Cinema e Audiovisual Ana Lobato, falecida em 2020, e que será a homenageada da edição. Lobato é um modo de homenagear também a trajetória da professora, sempre marcada pela valorização da formação e da difusão audiovisual.

Esta será a sétima edição do Festival, que iniciou em 2015 e teve um hiato de dois anos, devido à pandemia. Mais de 130 filmes foram inscritos no 7º Toró. Após um processo curatorial realizado pelos discentes do Curso de Cinema e Audiovisual da UFPA, as obras que participam da mostra foram escolhidas.

Com produções audiovisuais feitas em todo o Brasil, 51 curtas participam da mostra competitiva do Toró: 18 do Nordeste, 11 do Norte, dez do Sul, sete do Sudeste, quatro do Centro-Oeste e um produzido em Cuba por um realizador brasileiro. Os filmes vencedores do 7º Toró serão escolhidos pelo júri oficial do festival nas categorias de Melhor Ficção, Melhor Documentário e Melhor Filme Experimental. O júri é formado por estudantes e profissionais do cinema que já participaram do Toró em outras oportunidades.

A estudante Beatriz Negrão é uma das integrantes do júri. Para ela, é uma oportunidade muito produtiva participar de um festival como o Toró: “a forma com a qual eles lidaram com cada desafio de se fazer um filme me abriram os olhos para perceber que eu, enquanto estudante, tenho nas minhas mãos muita oportunidade de fazer coisas incríveis”, conta a universitária.

Para o coordenador do projeto, Dr. Alex Damasceno, os festivais são o único espaço de difusão do cinema universitário do país, sobretudo na região norte: “para os criadores, é muito especial, porque marca o início das suas carreiras no cinema, produz para eles um portfólio… então, significa muito para esses estudantes”.

Fora da competição, nove obras produzidas por estudantes da UFPA serão exibidas na “Mostra de Cinema UFPA”. Alex lembra que as temáticas das produções são muito diversas, porque incluem produções de várias regiões, gêneros e classes sociais: “o que une as pessoas é conhecer como o universitário brasileiro pensa”, destaca; “por isso, a maioria dos filmes tenta atravessar a temática da juventude, relações, descobertas, e também tem um forte teor político, com o cinema negro e que aborda questões de sexualidade”. Beatriz também comemora a variedade nas obras: As produções desse ano de festival estão muito criativas, mais diversas em se tratando de gêneros, elencos, orçamentos... Isso realmente mostra pra gente como a linguagem do cinema é sem limites, independente da região”, comenta.

Geralmente frequentado por agentes culturais, o festival busca alcançar o público em geral em 2023, devido ao hiato de dois anos: “o festival tem a missão de aproximar as produções universitárias à sociedade, e esse contato é muito importante. As salas de cinema tem um poder de promover debates entre o público. É muito mais atrativo fazer um festival de maneira presencial”, reflete o professor.

SERVIÇO:

7º Toró – Festival Audiovisual Universitário de Belém

Mostra competitiva e Mostra Cinema UFPA

De 21 a 25 de novembro de 2023.

Local: Sesc Ver-o-peso.

Programação completa: @festivaltorobelem