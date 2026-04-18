Festival Somos Rock, que teria Echo & The Bunnymen e Ira!, é adiado

O festival Somos Rock, que estava previsto para ocorrer no próximo sábado, 25, na Arena Anhembi, em São Paulo, foi adiado para o segundo semestre, segundo a produção responsável, ainda sem data definida.

As bandas Echo & The Bunnymen, Spin Doctors, Smash Mouth, Plebe Rude, Detonautas e Ira! eram as principais atrações confirmadas. A edição de Curitiba, com programação similar, também foi adiada.

"Esta decisão foi tomada com responsabilidade diante de fatores logísticos e de produção, sempre priorizando a qualidade, a segurança e a experiência do público. Nos bastidores, seguimos trabalhando intensamente na construção de um novo line-up e de uma experiência à altura da grandeza do projeto", informou o festival por meio de comunicado publicado no Instagram .

Todos os ingressos já comprados para o Somos Rock Festival continuarão válidos para a nova data. Quem optar pelo reembolso poderá solicitar o valor integralmente, incluindo as taxas, pelo portal da Ticketmaster. As orientações serão divulgadas em breve.