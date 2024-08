Festival Rejeita tem programação gratuita neste fim de semana em Belém

Neste fim de semana Belém recebe o Festival Rejeita 2024! Nos dias 24 e 25, no Bar Samaúma, terá uma extensa programação, com entrada gratuita.

No sábado (24), o dia foi intitulado como o “Eco da Bagunça”, inicia a agenda a partir das 18h, com a DJ Savana, às 20h, terão as performances de Coytada, Demétria de Milo e Bacu Rabazônia; às 20h30, tem Gincana Eu Não Tô Morta; às 22h terá DJ JonJon, às 23h, Gigi Híbrida, Uhura BQueer e Tristan Soledade; às 23h30 se apresentam a DJ Skyyssime; e às 1h30, terá- DJ Baby Prince$$.

A ‘Eu Não Tô Morta’ chega para o Rejeita dando uma pitado da produção que ocorre anualmente. “A festa anual que acontece no aniversário da Themônia Xirley Tão, em que são realizadas várias brincadeiras, jogos, batalhas de performance diferenciadas, e terá uma palhinha da gincana no evento”, explica Juliano Bentes, artista e produtor do festival.

No domingo (25), o evento chega com a proposta “Eco da Ressaca”, abrindo a programação às 18h, com o Debate Cabelo com Sarita Themônia. Às 19h, tem Ball - Filma a Cara Dessa Themônia; às 22h, tem Yara MC; às 22h30, Antônio de Oliveira se apresenta; 23h, terá a Carimônias; às 23h30, terá Xirley Tão, e para fechar o festival, às 00h, tem DJ Math e às 1h30, DJ Luli se apresenta.

“As Themônias nascem da necessidade de produzir arte com as nossas feridas e transformar o afeto no nosso maior trunfo de cura. O Festival Rejeita carrega em si a essência do que é ser Themônia, artistas cansadas de esperar dignidade e respeito vindos de outros espaços de poder e construindo seus próprios espaços. Com isso, o Festival Rejeita é uma forma de manifesto contra toda forma de desrespeito com a categoria artística que sempre é desprestigiada por grandes eventos da cidade em detrimento a artistas de fora. Lembrando às grandes produtoras que somos tão artistas quanto o que vem de fora e merecemos respeito”, explica Juliano.

As Carimônias é uma das atrações especiais do Rejeita. Eles são um grupo de carimbó LGBTQIAPN+ formado este ano. Nas apresentações eles tem um repertório com releituras de clássicos dos Mestres Lourival do Igarapé, Pinduca e Verequete.

Outro destaque é a apresentação é Tristan Soledade. Artista paraense, que é drag há 11 anos, e participou do Drag Race Brasil 1.

“A nossa programação foi montada com as pessoas que disponibilizaram apoio em primeira instância”, pontua.

Agende-se

Data: 24 e 25 de agosto

Hora: a partir das 18h

Local: Bar Samaúma - Av. Generalíssimo Deodoro, 1354 - Nazaré, Belém