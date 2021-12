Festival Psica traz festa de Natal 'Endoida Caralh*' com Nic Dias, Leona Vingativa, Keila e mais

Pouco mais de uma semana depois de sua maior edição, o Festival Psica anuncia um novo evento com uma série de shows ao vivo. No sábado de natal, dia 25 de dezembro, é dia da festa "Endoida Caralh*", a partir das 17h, do Insando Marina Club (Rua São Boaventura, Nº 268 – Cidade Velha).

O evento terá shows, performances e discotecagens de Nic Dias, Leona Vingativa, Keila, Bambata Brothers, Jon Jon, Gabbe, Sid Manequin, Igor Alves e Dluca. O ingresso custa R$ 20, mas quem apresentar o ingresso do Festival Psica paga apenas R$ 10. A festa é destinada apenas para pessoas vacinadas com as duas doses do imunizante contra a covid-19.

“Endoida, car*lh*” é uma expressão que ganhou popularidade no Pará a partir das festas de aparelhagem. É natural, nesses tipos de evento, em algum momento de bastante agitação, o DJ pegar o microfone e bradar a frase, deixando o público ainda mais eufórico.

A popular expressão vem tomando proporções cada vez mais nacionais, desde que foi incluída no clipe “No Chão Novinha”, de Anitta e Pedro Sampaio, gravado em Belém. Mas foi no Festival Psica, realizado entre 17 e 19 de dezembro, que a expressão conquistou artistas como Karol Conká e Marina Sena, que viralizaram em vídeos dançando ao som do grito.