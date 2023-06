Festival Mini Ambienta traz shows de Lucas Estrela, Baile do Mestre Cupijó e Ultranova

A conscientização ambiental será a estrela do Festival Mini Ambienta que ocorrerá nesta quarta-feira, dia 21, a partir de 19h, no Teatro da Estação Gasômetro. A ideia é projetar por meio da música um ambiente de sensibilização sobre a necessidade de mudar atitudes para a conservação do meio ambiente. O evento gratuito terá as apresentações de Lucas Estrela, das bandas Baile do Mestre Cupijó e Ultranova.

A realização Sonique Produções trará ainda um desfile de moda upcycling, modelo de economia circular que valoriza resíduos da produção da indústria têxtil. Com a curadoria de Babildri, uma iniciativa que trabalha com experimentos de moda e design a partir de produções autorais e oficinas de criação. O projeto é encabeçado por Luiz Cordeiro e Bruno Sacramento.

O guitarrista da banda Ultranova, Daniel Leite, destaca que a música pode servir como uma forma de mobilização por um mundo sustentável. “Para mim, misturar a arte com a preservação do planeta tem tudo haver. Estamos vivendo um período que quanto mais trouxermos esse assunto para debater, melhor. Precisamos mexer e cuidar do nosso planeta, que é muito explorado. Esse tipo de festival traz esse assunto à tona, como as mudanças no clima, a invasão das terras dos povos originários, a poluição dos rios da Amazônia pelo garimpo”, destacou.

A Ultranova contará com um repertório formado em maioria pelas músicas do primeiro álbum “Oreon”. O álbum lançado em 2017 recebeu algumas premiações internacionais. A música “Oreon” que dá nome ao álbum constou na lista do site inglês progrock.com uma das melhores músicas daquele ano. O grupo se prepara para lançar o segundo álbum.

O saxofonista da banda Baile do Mestre Cupijó, Felipe Ricardo, o repertório terá como base 90% das composições do falecido mestre Cupijó com boa parte das músicas instrumentais. “A importância desse tipo de festival é a elevação da música instrumental. É algo que o Mestre Cupijó sempre fazia com o seu grupo. Enquanto era vivo, 100% do show do Mestre Cupijó eram de músicas instrumentais. Eles acabavam tocando de tudo, merengue, lambada, cúmbia, com predominância do síria, que foi o que o mestre mais desenvolveu”, afirmou.

FEIRA - O público também poderá conferir uma feirinha criativa de empreendedores locais e com opções de culinária vegana. De acordo com Gibson Massoud, fundador e sócio da Sonique Produções, o objetivo é promover ações que propaguem boas práticas no mês de junho, considerado o mês do meio ambiente.

“O dia 5 de junho marca, anualmente, o Dia do Meio Ambiente, e a gente que trabalha com música acredita que a arte é sempre um caminho de sensibilização das pessoas para algumas questões. Por isso, o Mini Ambienta propõe, assim como o Festival Ambienta, a valorização da nossa música, sem deixar de disseminar iniciativas fundamentais para a construção de uma Amazônia mais sustentável”, pontua Gibson.

Serviço: Festival Ambienta

Mini Ambienta

Shows: Lucas Estrela, Mestre Cupijó e Ultranova

Data: quarta-feira (21)

Local: Teatro Gasômetro

Horário: 19h às 22h

Entrada gratuita.