Festival Lambateria: programação gratuita no Jurunas democratiza ações culturais em Belém

Depois de participar do Lambateria em outubro, a TIM também confirma patrocínio da programação gratuita do festival, com oficinas e contação de história, realizada na última quarta-feira, 04, e também nesta quinta-feira, 05 de dezembro, na Usina da Paz do Jurunas. O evento tem o objetivo de descentralizar e democratizar as ações culturais na cidade.

Vale destacar que o bairro escolhido para a realização do evento cultural da ação foi uma iniciativa da marca, que já possui o projeto Comunidades na localidade. A ação que transforma pequenos comércios e aposta em uma comunicação inclusiva com projetos inovadores já impacta 10 comunidades em sete Estados, incluindo o bairro de Jurunas em Belém (PA).

(Foto: Divulgação)

“É um orgulho para a TIM participar de um evento tão inclusivo, que foca na democratização das ações culturais de Belém, uma capital tão importante para nós. Em outubro, celebramos a cultura latino-amazônica com o Palco TIM no Festival Lambateria. E, agora, retornamos com uma programação gratuita rica, diversa, com foco em todos os públicos. Mais um passo importante da TIM no fomento à cultura no Pará e na região Amazônia”, celebra Graciela Berlezi, diretora da TIM para as regiões Centro-Oeste e Norte.

Serviço

Quinta (05/12): 9h às 12h

Oficina Transformando sacolas plásticas em novos utilitários

Na oficina, vamos aprender técnicas para transformar sacolas plásticas que iriam para o lixo em produtos para serem usados no dia a dia.

Faixa etária: a partir de 16 anos

Quinta (05/12): 15h (biblioteca)

Contação de História “Histórias de Avôs: Seres da Floresta” com Grupo Folha de Papel

A apresentação é um convite a embarcar em uma jornada encantadora pelo mundo mítico da Amazônia. Baseada nos relatos pessoais de seus avós, essa apresentação traz à vida seres mitológicos como a Iara, o Curupira e a Cobra Grande. Ao longo da apresentação, os contadores de histórias não apenas entretêm, mas também abordam questões importantes relacionadas à preservação ambiental e ao respeito pelos saberes tradicionais dos povos ribeirinhos. As histórias são um convite à reflexão sobre o cuidado com as matas, a valorização da cultura amazônica e a harmonia entre humanos e natureza, celebrando a memória dos povos ribeirinhos e o imaginário amazônico.

Contadores: Ajota Takashi e Tais Sawaki

Classificação: Livre