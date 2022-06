Festival Internacional de Cinema do Caeté abre inscrições no dia 20 de junho

No próximo dia 17 de junho, será liberado o edital do VIII Ficca - Festival Internacional de Cinema do Caeté. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 20 de junho e 1º de setembro de 2022. Nesta edição, o concurso terá o apoio da Lei Semear, através da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), e do Prêmio Preamar, via Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult).

Serão homenageados ativistas de direitos humanos através da denominação dos prêmios reconhecidos pelo Troféu Caruana das Imagens, que será criado pelo artista Paulo Emilio Campos.

Ainda durante este semestre, será apresentada a 3° Mostra Ficca que transmitirá filmes premiados em 2021. Haverá também a exibição e estreia de filmes convidados, com ênfase para a produção cinematográfica da Região dos Caetés e da Amazônia Paraense.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)