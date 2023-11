Festival Interativo de Música e Arquitetura retorna à Belém para homenagear Theatro da Paz

A terceira edição do Festival Interativo de Música e Arquitetura (FIMA) retorna hoje, 16, à Belém para homenagear o Theatro da Paz. O evento contará com um concerto gratuito da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, sob a regência do maestro Miguel Campos Neto e a participação especial das vozes líricas de Thaina Souza (soprano), Carolina Faria (mezzosoprano), Marcio Carvalho (tenor), além do violinista Justo Gutierrez e do historiador Aldrin Moura de Figueiredo, que vai conectar a música com a narrativa histórica do espaço.

Na programação, também está incluso concerto virtual, podcast, websérie, conteúdos interativos, aulas magnas e ações educativas em escolas. A apresentação iniciará por volta das 20h com entrada franca. As distribuições de senhas para assistir o espetáculo serão feitas pelo site Ticket Fácil e também uma hora antes do espetáculo na bilheteria do teatro. O FIMA é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale por meio da Lei Rouanet.

Essa é a segunda vez que o FIMA faz uma apresentação para a capital paraense. Na edição anterior, onde monumentos arquitetônicos e palácios e museus brasileiros foram homenageados, o grande homenageado foi o Palácio Lauro Sodré, no bairro da Cidade Velha. Agora, o festival se concentra em percorrer teatros históricos do Brasil até março de 2024. O concerto realizado no Pará é o quarto da nova edição do FIMA.

Segundo o idealizador, curador e diretor artístico do FIMA, Pablo Castellar, um dos objetivos do festival é criar uma conexão afetiva do público com importantes patrimônios históricos brasileiros. “A gente prova uma experiência imersiva nos edifícios visitados, onde especialistas em patrimônios traçam comentários sobre as construções, sempre intercalado por obras musicais que se relacionam aos seus estilos arquitetônicos, artes decorativas ou a elementos de sua história. É uma ação onde o prédio é protagonista”, complementou sobre a proposta do festival.

O repertório oferecido ao público inclui obras de compositores como Villa-Lobos, Carlos Gomes, Waldemar Henrique, Paulino Chaves, entre outros grandes nomes. O espetáculo terá a duração de quase uma hora e meia.

Castellar ressaltou que os presentes terão uma experiência única, ao presenciar a união da música e arquitetura do Theatro da Paz, celebrando a rica identidade da cultura brasileira presente no lugar. “É motivo de muita alegria para a gente celebrar essa joia arquitetônica que é o Theatro da Paz, um edifício que é um testemunho vivo da história cultural e social de Belém do Brasil”, afirmou.

Sobre a importância do projeto, Pablo revela que ele contribui significativamente para a valorização da cultura e da história de cada prédio visitado, permitindo que as pessoas experimentem o festival de maneira imersiva e multissensorial. “Ele ajuda a construir um futuro onde as comunidades possam valorizar e reconhecer suas próprias identidades culturais”, complementou o curador.

Programação

Além das atividades presenciais, o evento também irá expandir o espetáculo para o digital, oferecendo “Concertos Virtuais FIMA” em 360º, websérie “Obras em Nota” e o podcast “Diálogos FIMA”, que podem ser assistidos nas redes sociais do festival.

A organização do evento também vai oferecer aulas magnas gratuitas e atividades educacionais, como o projeto “FIMA na Escola”, buscando capacitar professores da rede pública de Belém e do Pará. Os educadores terão acesso a conteúdos desenvolvidos sobre o patrimônio histórico, proporcionando a experiência de levar os alunos para assistir a um ensaio aberto do concerto.

SERVIÇO

Festival Interativo de Música e Arquitetura retorna à Belém para homenagear o Theatro da Paz

Data: 16 de novembro;

Horário: 20h;

Local: no Theatro da Paz;

Entrada gratuita.