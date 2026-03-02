Festival Fronteiras reúne escritores e intelectuais para discutir era de excessos

O Festival Fronteiras, evento promovido pelo projeto cultural Fronteiras do Pensamento, ganha sua primeira edição em São Paulo nos dias 7 e 8 de março. Com a presença de pensadores e intelectuais brasileiros de destaque, o festival se propõe a debater "tecnologia, identidade, mídia, economia, inteligência artificial e dilemas do ser humano em uma era de excessos".

Monja Coen, Milton Hatoum, Christian Dunker, Lilia Moritz Schwarcz, Miriam Leitão, Luiz Felipe Pondé, Kaká Werá, Pérsio Arida, Ronaldo Lemos, Malu Gaspar, Sérgio Dávila e Fernando Gabeira já foram confirmados no evento, que ocorre no Parque da Água Branca.

Ao todo, serão mais de 60 palestrantes com mais de 40 painéis, entrevistas e palestras, em quatro palcos simultâneos. No segundo dia de evento, em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a programação do festival será inteiramente feminina.

O festival, que busca "abranger todos os lados políticos e ideológicos", marca os 20 anos da plataforma Fronteiras do Pensamento.

"Ao completar 20 anos, queremos transformar o pensamento em experiência viva, provocando encontros improváveis e mostrar que ideias não pertencem apenas ao palco, mas ao cotidiano das pessoas", diz Rodrigo Santanna, diretor executivo da plataforma Fronteiras. "Nosso objetivo é criar um ambiente onde seja possível desacelerar, escutar com profundidade e sustentar conversas complexas em um tempo marcado por ruído, polarização e hiperestimulação", completou Santanna.

