Festival dos Povos da Floresta promove oficinas gratuitas de audiovisual em Belém

O Festival dos Povos da Floresta está com inscrições abertas para duas oficinas gratuitas que prometem transformar o celular em ferramenta de arte, expressão e protagonismo em Belém. A programação acontece na Usina da Paz Jurunas/Condor e inclui as oficinas de Fotografia Mobile e Vídeo Mobile, voltadas a quem deseja explorar o potencial criativo do smartphone.

Mais do que ensinar técnicas, a proposta é despertar novos olhares sobre o território e as vivências amazônicas. Na oficina de Fotografia Mobile, os participantes serão estimulados a registrar o cotidiano, a cultura e as próprias histórias por meio de narrativas visuais que valorizam identidade e pertencimento.

Já na oficina de Vídeo Mobile, o foco será a produção audiovisual. Os inscritos terão contato com noções de linguagem cinematográfica, criação de storyboard, captação de imagem e áudio, além de edição diretamente no celular, transformando o aparelho em um verdadeiro estúdio portátil para produção de curtas-metragens.

As atividades serão ministradas pela professora Evna Moura, nos turnos da manhã e da tarde, com vagas limitadas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na recepção do local.

Idealizado pela Rioterra – Centro de Inovação da Amazônia, o Festival dos Povos da Floresta é um projeto multilinguagens itinerante que celebra a arte como instrumento de resistência, sustentabilidade e valorização dos saberes tradicionais. A programação é gratuita, acessível e voltada a comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, estudantes, educadores, pesquisadores e ao público em geral.

Serviço

Local: Usina da Paz Jurunas/Condor – Passagem Motorizada, 5 – Condor, Belém/PA

Oficina: Fotografia Mobile

05 de março de 2026

9h às 12h e 14h às 18h

Oficina: Vídeo Mobile

06 de março de 2026

9h às 12h e 14h às 18h

Inscrições: Gratuitas, realizadas presencialmente na recepção do local das oficinas.