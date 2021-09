Festival de Ópera promove webinar sobre o maestro Carlos Gomes

Nesta sexta-feira (03), às 17:30h, o Theatro da Paz realiza mais uma atividade integrante da programação do XX Festival de Ópera: o webinar “Carlos Gomes: Novas Perspectivas”. Com transmissão aberta pelo canal do YouTube do TP, a ação traz uma abordagem sobre a vida e a obra do grande maestro brasileiro que viveu um tempo de sua vida no Pará. Participarão do evento o professor doutor Jonas Arraes, como mediador; o jornalista João Luiz Sampaio e a cantora lírica, Taís Víera. O evento é uma iniciativa do Governo do Pará por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Daniel Araújo, diretor do Theatro da Paz, considera um importante reconhecimento e homenagem ao grande maestro que tanto contribuiu para a música nacional. “É um webinar com pessoas de alto nível de conhecimento sobre Carlos Gomes. Isso vai nos proporcionar uma experiência e um aprofundamento cultural imperdíveis para a classe musical e artística como um todo”.

Conheça mais sobre as personalidades convidadas:

Taís Víera

Cantora lírica, professora e doutora em ópera

Nascida no coração da Floresta Amazônica, defensora da natureza e cantora das águas, é cantora de ópera reconhecida internacionalmente. Venceu os concursos de canto Maria Callas e Aldo Baldin, além de ter sido a primeira brasileira a figurar como uma das 40 melhores vozes do mundo no Operalia, em Los Angeles (EUA). Cantou A Flauta Mágica (Mozart), A Walquíria (Wagner), Carmen (Bizet), M. Butterfly (Puccini), La Traviata (Verdi), La Bohème (Puccini) dentre outras. Intérprete da Madame Giry do Fantasma da Ópera, musical da Broadway da montagem 2018/2019, teve seu trabalho reconhecidos através do Prêmio Bibi Ferreira, da Medalha Ruy Araújo e da Medalha Carlos Gomes, as maiores comendas culturais do Brasil. Especialista nas Lendas Amazônicas, criou, cantou e dirigiu diversos concertos divulgando a música brasileira de raiz folclórica sempre inspirada nos folguedos vividos em sua infância na Amazônia como: As Lendas Amazônicas, Ciranda de Manaus, o Águas Negras, Festa de Santo, Iemanjânica e o Vem dançar com Seu Waldemar.

Sua pesquisa de Doutorado na Unicamp lhe rendeu duas teses inéditas: A interpretação das Heroínas das óperas de Carlos Gomes e o desenvolvimento do Selftone, a voz fundamental e de maior potencial do intérprete. Reconhecida internacionalmente, Taís foi convidada pela segunda vez por The Voice Foundation (Fundação Internacional da Voz nos EUA), a dar seu Workshop de Interpretação através do Selftone, no Simpósio Internacional do Cuidado com a Voz Profissional, onde se reúnem os principais professores, médicos e artistas da voz. O ano de 2019 contou ainda com turnê de Taís Víera pelo Japão.



João Luiz Sampaio

Jornalista e crítico musical, é editor executivo da Revista Concerto e colaborador do jornal O Estado de São Paulo, onde foi editor assistente dos suplementos literários Cultura e Sabático e do Caderno 2. Já realizou coberturas em todo o Brasil, na América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia e Oriente Médio. É autor de Antonio Meneses: Arquitetura da Emoção, Guiomar Novaes do Brasil e Ópera à Brasileira, entre outros livros. No início de 2021, lançou uma nova biografia do compositor Antonio Carlos Gomes.

Jonas Arraes

Doutor em Musicologia pela Universidade Estadual de Campinas (2021), possui graduação em Música pela Universidade Federal da Bahia (1989) e Mestrado em Artes Musicais - Campbellsville University (2005). Atualmente é professor da Universidade do Estado do Pará e professor aposentado da Fundação Carlos Gomes. Dentre as suas principais experiências musicais estão a participação como contrabaixista em diversas orquestras, desde o ano de 1975 até 2009, quando encerrou sua carreira na Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (Belém-PA); participou de diversos grupos camerísticos, tendo atuado como solista e Regente de Coro e Orquestra. Atualmente é Membro Efetivo da Academia Paraense de Música e do Instituto Histórico e Geográfico do Pará e pesquisador associado ao EMPODERA - Educação Musical, Políticas, Decolonialidades e Resistência e GEPEM - Grupo de Estudos e Pesquisas em Música, da UEPA, atuando principalmente nos seguintes temas: Música, História, Educação, Cultura e Acervo Musical.

Agende-se

Webinário “Carlos Gomes: Novas Perspectivas” - XX Festival de Ópera do Theatro da Paz

Data: 03/09

Hora: 17h30

Local: Canal do YouTube do Theatro da Paz

Programação gratuita e aberta a todos