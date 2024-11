Festival de música de Belém divulga 20 semifinalistas que vão disputar o voto popular

Fomentando o surgimento de novos talentos da música no Pará, o Festival Outros Nativos (FON) anunciou os nomes de 20 artistas que foram selecionados como semifinalistas do concurso cultural organizado pela curadoria do Festival. Cada um inscreveu uma música autoral para concorrer na programação e o público terá até o dia 21 de novembro para escolher as 10 melhores canções que devem seguir na disputa.

Mais de 80 músicas foram inscritas no festival, que há anos incentiva o trabalho de artistas independentes no estado. Nesta edição, grande parte dos selecionados são representantes da cultura hip hop, que se expressam de forma artística através do rap.

Samu Periférico é um dos 20 semifinalistas do festival (Foto: Divulgação)

As 20 faixas classificadas e seus autores principais são: “Pablo”, de Agatha Sou; “Feliz”, de Barnei o Atentado; “Bem me quer, mal me quer”, de Black Joy, “Ma Baby”, de Gabriel Sousa, “Luzes do seu lado”, de G-G; “Sou quem sou”, de Jayrocknigga; “Longe”, de Kenny; “O que eles esperam de mim”, Lil Plata; “Orô”, de Matemba; “Visão de Mundo”, de MC Cackau; “Eu não quero compromisso”, de Melissandra da 28; “Aquele menino era eu”, de Monge MC ; “Fé nesse corre”, de Nego Vinny Rapper; de “Eu te avisei”, de Nicolas Maciel; “Ódio”, de Ruth Clark MC; “Salve, Sabotage”, de Samu Periférico; “Vai Sentado Pro Pai”, de TH Skar; “Tudo Que você Quiser”, de Vera Cruz MC; “Salmos 40”, de Xico Doidx; e “Playboy da Quebrada”, de Yerondin Mec.

Nicobates é um dos organizadores do evento e destaca o trabalho extenso e difícil que todos tiveram para tentar decidir quais músicas deveriam ser escolhidas para a semifinal do festival

“Essa já é a 4ª edição do festival e ele é um festival híbrido, a gente tem a mostra de artistas convidados e a mostra competitiva, com as músicas que concorrem pelo voto do público. Temos uma curadoria que é formada por parte da associação e pessoas que a gente chama pra analisar as músicas e a gente fica ouvindo todo mundo, prestando atenção nas canções, nos artistas. É muito trabalho”, conta o organizador do evento.

Nicobates também ressalta que a organização escolheu fazer uma edição especialmente voltada para o hip-hop, e os diversos gêneros musicais que contemplam essa vertente artística.

“O que predomina é o rap, o funk, e o trap, que são tendências dessa cena atual, então temos muitos artistas desse gênero em Belém, temos uma elite de artistas do rap paraense, incluindo artistas já consagrados. Temos uma diversidade do rap, do boom bap, aquele mais tradicional de periferia, tem o trap, tem uma diversidade de gêneros, que estão bem representados, temos grandes artistas e grandes apostas. O grande lance do festival é que, diferente de outros que apostam em artistas já estruturados, nós focamos na base, focando nos artistas que estão na fase maturação”, pontua.

Ruth Clark MC está entre as 20 semifinalistas do festival (Foto: Divulgação)

Finalistas do Festival

O vencedor do festival será escolhido democraticamente pelo público paraense. A produção do FON disponibilizará um player em seu site oficial para que as músicas semifinalistas possam ser ouvidas. Um link de votação também estará em destaque no site e apenas as 10 canções mais votadas irão continuar no concurso cultural.

No dia 21 de novembro, serão anunciados os 10 finalistas do FON, que irão se apresentar em um palco montado na Praça Dorothy Stang, no dia 24 de novembro, domingo, a partir das 17h.

Os três finalistas do festival serão premiados no último dia da programação. O 1º colocado ganhará a gravação de um single, um videoclipe, brindes de patrocinadores e mais R$ 500; o 2º colocado receberá R$ 350 e participação em projetos do FON; e o 3º lugar também terá a oportunidade e participar de projetos artísticos da organização, como oficinas, produções musicais, entre outros.

Para tentar arrecadar mais apoio financeiro e premiações melhores aos vencedores do festival, a organização abriu uma campanha de financiamento coletivo na internet. Através do site vakinha, o FON busca alcançar R$ 5 mil para melhorar o prêmio dos vencedores e ajudar com custos no festival.

SERVIÇO:

Votação online para a 4ª edição do Festival Outros Nativos

Data: Até 21 de novembro

Local: Site www.outrosnativos.com.br