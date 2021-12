Festival de Documentário incentiva a produção audiovisual de alunos de faculdade

A história do Cine Líbero Luxardo, a tradição do queijo do Marajó, abridores de letras, que refletem uma cultura amazônica, os traços da cerâmica marajoara e a paixão pelo carnaval de Belém repassada pelas gerações. Esses são alguns dos temas dos documentários que concorrem no Primeiro Festdoc Experimental Estácio do Pará - Design e Comunicação, evento que tem como objetivo explorar a representação do real, a partir de documentários produzidos na Amazônia, e impulsionar as mentes documentaristas da instituição.

O Primeiro Festdoc será realizado neste sábado (04/12), às 19 horas, no SESC Ver-o-Peso, em Belém. Doze filmes de curta metragem concorrem na mostra, reunindo a produção de mais de 70 alunos dos cursos de Jornalismo e Publicidade. Os trabalhos fazem parte da conclusão da disciplina “Teoria e Prática Documental” .

Para a idealizadora do evento e coordenadora do curso de Jornalismo, Publicidade e Propaganda da Estácio do Pará, jornalista Arcângela Sena, o festival pretende estimular o olhar documentarista do estudante, incentivando a produção de filmes com a temática amazônica. “Alguns alunos já trazem essa paixão pelo documentário, mas nós queremos ampliar essa possibilidade de representar o real. Um festival é sempre um incentivo, um canal que se abre para que o aluno possa mostrar seu roteiro, seu ponto de vista, seu olhar e sua subjetividade ao retratar um tema, ao escolher seus atores sociais”, ressaltou.

Os filmes premiados serão escolhidos por um júri especial, que reúne a professora doutora da Universidade Federal do Pará Vânia Torres, o jornalista, mestre em Ciência da Comunicação e documentarista, Nassif Jordy, e as jornalistas Vanessa Vasconcelos e Simone Amaro.

Haverá também a apresentação do desfile, cujo tema é: "Cultura marajoara: da ancestralidade ao estilo Dener”. A coleção é resultado do projeto integrado desenvolvido no segundo semestre de 2021, nas disciplinas História da Moda; Pesquisa e Planejamento de Coleção; Modelagem Plana e Produção de Moda, com as professoras Felicia Maia, Vaine Cunha e Susanne Pinheiro.