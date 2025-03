Festival de Curta Capiranga estreia nesta quinta (13) em Castanhal; veja a programação

O Sesc Castanhal promove um novo espaço para a expressão do cinema brasileiro com o Festival de Curta Capiranga, que ocorre nos dias 13 e 14 de março, na região metropolitana de Belém. Visando estimular o intercâmbio cultural, a formação de novos talentos e a valorização do audiovisual local, o evento, que tem a entrada gratuita, reunirá cineastas, estudantes e entusiastas do cinema para a exibição de curtas-metragens e debates de reflexão.

O Festival de Curta Capiranga terá a exibição de quatro categorias principais de curtas-metragens: ficção, animação e produções de estudantes de escolas públicas de Castanhal. Com o destaque para diversas narrativas, as categorias incentivam a participação de cineastas profissionais e amadores de todo o Brasil, principalmente os que procuram contar histórias autênticas e transformadoras.

O evento promove um espaço de reflexão e de debates sobre o meio artístico, ativismo e inclusão no audiovisual. A programação tem como um de seus destaques a mesa de abertura “Das águas ao cinema: Arte e Ativismo Confluindo nas telas”, que inicia às 20h do dia 13 de março e terá a participação dos convidados Amanda Rabelo, Kauê Bentes e Marcê Novais. Porém, antes da mesa de abertura, o mesmo dia terá a apresentação do espetáculo de dança “Mantos d’Água”, às 19h30, já a premiação dos filmes selecionados, será no dia 14, às 20h.

Com políticas inéditas no setor audiovisual, o Festival de Curta Capiranga tem um forte compromisso com a diversidade e com a inclusão. Dentre as vagas disponíveis ára a participação, 20% são destinadas a pessoas negras, 10% a indígenas, 5% a comunidades do campo, 5% a mulheres, 5% a pessoas com deficiência e 5% a pessoas LGBTQIAPN+.

"Queremos oferecer um espaço em que histórias autênticas possam ser contadas, onde vozes diversas sejam ouvidas e onde novos talentos tenham a oportunidade de se desenvolver. Nosso objetivo é criar um ambiente inclusivo e transformador, que reflita a pluralidade do Brasil e inspire a troca de experiências entre profissionais e amantes do audiovisual. É mais do que um festival; é um movimento para valorizar e expandir os horizontes do cinema nacional", explica Arão Neres, produtor executivo do festival.

Inspirado no rio Capiranga, que em Tupi-Guarani significa “Folha Vermelha”, o festival homenageia a riqueza cultural e histórica da região amazônica. Além disso, o projeto celebra a memória dos povos indígenas Tupinambá e reforça a importante preservação dos rios Apeú e Capiranga, promovendo um elo entre tradição e inovação tecnológica.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

13 de março (quinta-feira)

Manhã:

08h às 09h30 – Exibição de filmes de estudantes castanhalenses (faixa etária livre).

09h30 às 09h45 – Intervalo.

09h45 às 11h – Continuação das exibições.

Tarde:

14h às 15h – Exibição de filmes nacionais e videoclipes.

15h às 15h30 – Intervalo.

15h30 às 16h30 – Continuação das exibições.

Noite:

18h30 às 19h30 – Exibição de filmes castanhalenses e nacionais.

19h30 às 20h – Espetáculo de dança: Mantos d'Água.

20h às 21h30 – Mesa de abertura: “Das águas ao cinema: arte e ativismo confluindo nas telas”.

Convidados: Amanda Rabelo, Marcê Novais e Kauê Bentes.

14 de março (sexta-feira)

Manhã:

08h às 09h30 – Exibição de filmes de estudantes castanhalenses (faixa etária livre).

09h30 às 09h45 – Intervalo.

09h45 às 11h – Continuação das exibições.

Tarde:

14h às 15h – Exibição de filmes nacionais e videoclipes.

15h às 15h30 – Intervalo.

15h30 às 16h30 – Continuação das exibições.

Noite:

18h às 20h – Exibição de filmes castanhalenses e nacionais.

20h às 21h – Premiação dos filmes selecionados.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)