Festival de artes do SESI inicia neste sábado (23) na capital paraense

A programação, voltada para a valorização e promoção da cultura, se estende até o mês de outubro

Gustavo Vilhena*
fonte

A abertura será no Teatro do SESI, em Belém, com o concerto do tenor paraense Atalla Ayan. (Divulgação)

O “Festival SESI Cultura: Amazônia em Cena” começa em agosto com uma programação diversificada que reúne música, dança, teatro e o projeto “Diálogos sobre ESG” (Governança ambiental, social e corporativa) em projetos culturais. A iniciativa, realizada pelo Serviço Social da Indústria (SESI/PA), ocorre entre 23 de agosto e 22 de outubro, destacando a produção artística regional em diferentes formatos.

A abertura será no Teatro do SESI, em Belém, com o concerto do tenor paraense Atalla Ayan, reconhecido internacionalmente. O espetáculo “Atalla Ayan em Concerto – Árias e Canções” marca o retorno do artista à sua terra natal, acompanhado pela pianista Adriana Azulay.

Em setembro, a agenda cultural valoriza a música e a dança com forte identidade amazônica. No dia 18, a "Companhia Tribus" apresenta o espetáculo de dança “Caruanas”, inspirado na mitologia dos rios da região. No dia 19, Afonso Cappelo comanda o show “Baile do Síndico – Um tributo a Tim Maia”. Já no dia 26, a Casa de Artes Tiago de Pinho homenageia o maestro Waldemar Henrique com o musical “Fiz da Vida Uma Canção”.

Em outubro, a programação segue com a Orquestra Sustentável SESI, que sobe ao palco no dia 4 com o espetáculo “Elementar – A Natureza dos Filhos”. No dia 9, é a vez de Dona Onete, que apresenta o show “Bagaceira” e encerra o ciclo de apresentações musicais com todo o ritmo do carimbó. Nos dias 16, 17 e 18, o grupo Experiência leva ao palco a montagem “Ver-o-Peso”, uma celebração cênica de um dos maiores ícones de Belém. A agenda de outubro inclui ainda o evento “Diálogos”, voltado para cultura e ESG, que será realizado no dia 15.

Para a gerente executiva de Cultura do SESI Pará, Ana Cláudia Moraes, o Festival vai além de uma agenda cultural: é uma estratégia de valorização da Amazônia e de integração entre cultura e desenvolvimento. "A cultura é uma força viva da Amazônia. Com o Festival SESI Cultura, queremos dar visibilidade a artistas e iniciativas que construam narrativas sobre quem somos e como vivemos neste território. Ao unir arte, educação, sustentabilidade e inovação, fortalecemos o papel da cultura na transformação social e no desenvolvimento humano e econômico da região", disse.

Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla, e mais informações podem ser conferidas nas redes sociais do Teatro do SESI (@teatrodosesipa).

Além dos espetáculos, o festival realiza a edição 2025 do “Diálogos”, espaço de troca de ideias, conexões e reflexões sobre os caminhos possíveis para a cultura na Amazônia. O encontro acontece no dia 22 de outubro, na sede da FIEPA, e terá como tema central o ESG na Cultura, propondo uma reflexão sobre arte e sustentabilidade a partir de princípios que integram responsabilidade ambiental, impacto social e boas práticas de gestão.

O "Festival SESI Cultura: Amazônia em Cena" é uma iniciativa selecionada pelo Programa Nacional de Cultura do SESI Nacional e reafirma o compromisso do Sistema FIEPA com o fortalecimento da cultura regional. O evento integra ainda as ações da Jornada COP+, voltada para a construção coletiva de uma nova agenda econômica, social e ambiental da indústria na Amazônia.

teatro do sesi pará

Sesi Pará

Festival SESI Cultura: Amazônia em Cena
Cultura
