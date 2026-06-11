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Festival Carajás Instrumental conquista o público em Canaã dos Carajás

Programação lota a Praça da Bíblia, impulsiona vendas e valoriza talentos da Amazônia no sudeste paraense

Tay Marquioro
fonte

Programação cultural teve Felipe Cordeiro, que se apresentou pela primeira vez na cidade (Bill Waishington)

A Praça da Bíblia, no coração de Canaã dos Carajás, transformou-se em uma verdadeira arena de uma celebração que uniu ancestralidade, ritmos caribenhos e a legítima identidade paraense. No último fim de semana, a segunda edição do Projeto Carajás Instrumental tomou conta do município e o festival se consolidou como um divisor de águas para a democratização cultural, educação ambiental e o fortalecimento da economia criativa na região do sudeste do Pará. O projeto itinerante, que já havia passado por Marabá em abril, encontrou em Canaã um público vibrante e ávido por pluralidade sonora.

A programação do festival começou a desenhar seu legado na sexta-feira (5), quando a vertente socioambiental do projeto ganhou vida no Colégio Luís Carlos Prestes, localizado na Vila Nova Jerusalém, zona rural de Canaã. Cerca de 30 alunos do 5º ano participaram da Oficina Eco Musical, ministrada pelo arte-educador Jonatas Lima, conhecido como “Peixe Vibe”. Na ocasião, materiais recicláveis que iriam para o lixo foram transformados pelas mãos das crianças em instrumentos musicais funcionais, unindo criatividade e consciência ecológica.

image Alunos de escola pública participaram de oficina ecológica (Ivan Oliveira)

Já no sábado (6), sob as luzes do palco montado em praça pública, a noite foi marcada por performances que costuraram o contemporâneo e o tradicional, provando a potência da música instrumental da Amazônia. O grupo Boca Seca, de Marabá, injetou energia pura na noite, enquanto a dupla parauapebense Seiva Duo fez sua estreia nos palcos apresentando texturas sonoras e experimentações instrumentais concebidas exclusivamente para o festival.

O grande clímax do festival ficou por conta do cantor, compositor e guitarrista belenense Felipe Cordeiro. Referência nacional do pop tropical, o músico pisou em solo canaense pela primeira vez, trazendo na bagagem o peso e o balanço da guitarra paraense. “Já estive nos quatro cantos do Brasil, já toquei na China, mas é minha primeira vez em Canaã dos Carajás, que é um território diferente de tudo. O Pará é um estado muito vasto, muito grande, e eu amo a música do Pará, e esses momentos de encontro são valiosos. trazer essa música instrumental, ligada à cultura dos rios, à cultura dos encontros com os ritmos caribenhos é muito relevante”, confessou Cordeiro, visivelmente entusiasmado com a recepção do público.

O Projeto Carajás Instrumental é uma realização da Laje Produções e do Governo Federal – Do lado do povo brasileiro, com curadoria de Jackson Gouveia. O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás e da Kayapó Produções, além do patrocínio master da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Economia aquecida
Para além dos ouvidos e corações do público, o Carajás Instrumental pulsou forte na economia local. A praça foi tomada por empreendedores que transformaram a efervescência cultural em oportunidade de negócios, comercializando desde artesanatos até a gastronomia típica da região.

Para trabalhadores como Vana Nascimento, que montou sua barraca de quitutes na praça, o festival representou um respiro financeiro essencial. "Eventos como esse trazido pra Canaã são uma oportunidade pra gente. Ajuda demais! É a chance que eu tenho de fazer uma renda extra. E não ajuda só a mim, mas a várias outras pessoas que também trabalham com vendas”, pontuou a comerciante.

A simbiose entre arte, ecologia e desenvolvimento social resume a essência do projeto, como define Nayara Castro, diretora da Laje Produções e idealizadora do evento. “O Carajás Instrumental não é só um festival de música, é um manifesto de sustentabilidade e valorização cultural. Em Canaã dos Carajás, nós unimos a potência dos artistas locais à conscientização ambiental prática, provando que a arte pode transformar resíduos em música e gerar impacto social real”. 

Após o sucesso em Canaã dos Carajás, a caravana instrumental se prepara para desembarcar em Parauapebas. As datas da próxima etapa serão divulgadas em breve pela organização.

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