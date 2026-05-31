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Festival Bengola em Cores inaugura museu de graffiti no Benguí no domingo (7)

Programação gratuita terá feira criativa, batalha de BOMB, sarau e shows de DJ Daniel Moraes, Bruna BG e Lima Neto

O Liberal
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Mamacyta, grafiteira moradora do Benguí, é uma das artistas que assinam os murais da primeira edição do MUBENCO (Foto: Marcelo Leal e WBS)

A Praça Nossa Senhora das Vitórias, no Benguí, em Belém, recebe no próximo domingo (7), a partir das 15h, a programação do Festival Bengola em Cores – Traços Cabanos. A edição marca a inauguração do MUBENCO – Museu Bengola em Cores de Graffiti, formado por sete murais permanentes assinados por grafiteiros do Pará e do Maranhão, distribuídos pelo Conjunto Xavante I, II e III.

Os murais foram produzidos por NSW, Negônica, Larissx, Mamacyta, Catatal, Mina Ribeirinha e WBS. As obras formam um percurso visual pelo bairro, com diferentes linguagens do graffiti, incluindo letras, personagens, símbolos, referências ancestrais, elementos do cotidiano periférico e narrativas ligadas à memória, ao território e à cultura hip-hop.

Segundo a organização, o museu foi criado para funcionar como um espaço permanente de visitação ao longo do ano, com o objetivo de estimular o turismo artístico de base comunitária, fortalecer a economia criativa do Benguí e incentivar novas oportunidades culturais e profissionais para moradores da região. A proposta é que o Festival Bengola em Cores seja realizado anualmente, com produção de novas obras artísticas e programação cultural aberta ao público.

O MUBENCO nasce da trajetória do Bengola em Cores, projeto desenvolvido desde 2018 pelo coletivo Tinta Preta Produções no bairro, com ações de graffiti, atividades educativas e programação cultural. A criação do museu também foi inspirada em experiências de arte urbana em outras cidades do país, como o M.U.S.A.S., na Gamboa, em Salvador. 

“Acreditamos que descentralizar o acesso à arte é uma das principais motivações da nossa ação. Queremos criar experiências, principalmente para jovens e crianças, de contato com o fazer artístico pensado e direcionado para a periferia”, afirma Mina Ribeirinha, produtora cultural, arte-educadora, grafiteira e uma das organizadoras do projeto.

A edição deste ano tem como tema a relação entre a memória da Cabanagem, revolta popular e social do Pará, as lutas populares dos moradores do Benguí e as expressões contemporâneas do hip-hop. Para Mina, a criação do museu também está ligada à valorização do território. “O Benguí é um grande berço de artistas e uma comunidade que abraça a arte. A criação do museu parte dessa base comunitária como inspiração e como público principal”, destaca.

Além da inauguração dos murais, o festival terá feira criativa, apresentação do Grupo Paranativo, Batalha de BOMB e Sarau em Movimento. A programação musical começa às 19h, com o DJ Daniel Moraes, seguida por Bruna BG, às 20h, e Lima Neto, às 21h. 

O projeto conta com fomento da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Edital de Chamamento Público nº 005/2025 – Fomento à Criação: Cultura Urbana e Periférica, do Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço:

Inauguração do MUBENCO – Museu Bengola em Cores de Graffiti
Festival Bengola em Cores – Traços Cabanos
Data: domingo, 7 de junho
Local: Praça Nossa Senhora das Vitórias, bairro do Benguí, Belém
Entrada: gratuita

Programação:

15h às 20h — Feira Criativa
16h — Grupo Paranativo
17h — Batalha de BOMB
18h — Sarau em Movimento
19h — DJ Daniel Moraes
20h — Bruna BG
21h — Lima Neto

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