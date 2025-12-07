Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festival Antagônico: Ícones da canção romântica e fãs cantam em Belém

Será no dia 20, no estádio Mangueirão, em um momento para marcar a temporada 2025 de Roberta Miranda, Fábio Júnior, Amado Batista e João Bosco e Vinícius e também, de modo especial, dos milhares de fãs na capital paraense

Eduardo Rocha
fonte

Cantora Roberta Miranda é uma das atrações no Festival Antagônico, em Belém (Foto: Paolo Martinelli)

Se você ainda não escolheu o seu presente de Natal. Uma sugestão é o Festival Antagônico de Música 2025, a ser realizado no estádio Mangueirão no próximo dia 20, com apresentações exclusivas de quatro nomes expressivos da música brasileira: Roberta Miranda, Fábio Júnior, Amado Batista e a dupla João Bosco & Vinícius. No repertório, toda a emoção de canções para cantar e  dançar junto e que agradam sempre ao coração. Música romântica é sempre bem-vinda , ainda mais no clima das festas de fim de ano, quando encontros e confraternizações ganham os espaços das cidades no mundo inteiro. Por isso, muita gente em Belém já se programa para não perder essa oportunidade de cantar bem juntinho de seus ídolos. O evento é uma promoção do site O Antagônico.

Até porque são artistas que sempre têm muito o que mostrar para as plateias nos lugares nos quais se apresentam. Roberta Miranda é uma cantora especial na música brasileira. Ela é uma das pioneiras no gênero sertanejo, com toda uma história de talento e luta para se firmar em um tipo de música que por muito tempo teve como protagonistas apenas homens. E ela vem com tudo para o show em Belém.

Logo de cara, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Roberta mostra estar vibrando em poder se apresentar de novo na capital paraense. "Eu amo Belém! Já estive muitas e muitas vezes com vocês e volto agora neste momento muito importante, no qual comemoro meus 40 anos de carreira. Já perdi as contas de quantas vezes estive em Belém e fico muito feliz em voltar neste final de ano e estar com vocês encerrando a temporada. Faremos um belíssimo show, com toda certeza", destaca.

Ela diz que o 2025 foi um ano repleto de saúde, que "é o nosso maior tesouro". "Com relação aos trabalhos, foi um ano ótimo, lotado de projetos e parcerias. Está sendo um ano ótimo. Termino o ano participando de ações inéditas... Fiz diversos feats maravilhosos com artistas como Ana Castela, Iguinho & Lulinha, Nattanzinho. Enfim, finalizo 2025 com muito trabalho legal e conquistas realizadas, graças a Deus", assinala.

Roberta dá um spoiler sobre como vai ser esse reencontro com os fãs na capital do Pará. "Belém pode aguardar o meu melhor, porque busco fazer tudo com excelência, paixão e amor. Teremos músicas que o povo gosta, canções de outros artistas, momento do brega, sertanejo, momentos maravilhosos!", destaca.

Roberta Miranda sabe muito bem o valor da música sertaneja romântica, e isso acaba funcionando com um motivo forte para continuar na estrada propiciando momentos marcantes para gerações de fãs e público em geral. 

"Acredito que a música sertaneja, romântica, está enraizada, digamos assim, no coração do povo brasileiro, porque o povo brasileiro é apaixonado, é amabilíssimo, acolhedor, é um povo que não tem melhor em outro lugar do mundo. Tanto é que quando artistas de outras nacionalidades chegam aqui no Brasil, eles enlouquecem, porque eles nunca viram e jamais irão ver um público como o nosso", pondera a cantora de sucessos como "Vá com Deus", "Majestade, o Sabiá", "A mulher em mim", "Faz amor comigo" e "São tantas coisas", entre outros.

De coração

O cantor e compositor Fábio Júnior é um sucesso há décadas na música brasileira. Desde muito jovem, ele sempre foi muito ligado em música, e, em 1978, lançou a composição "Pai", que estourou na novela "Pai Herói", da TV Globo. A partir daí, Fábio se tornou um fenômeno nacional, ou seja, de norte a sul do Brasil, todo mundo conheceu o trabalho musical dele. Além disso, Fábio fez nome como ator de novelas.

image Fábio Júnior traz o romantismo aos fãs (Foto: Divulgação)

Essa capacidade de interpretar personagens acabou sendo utilizada por esse artista nas gravações e interpretações de canções. Fábio Júnior é um cantor que consegue transitar por estilos diferentes e se consagrou com interpretações marcantes dando a cada uma das canções que gravou o seu tom apaixonado e preciso. Entre seus grandes sucessos também figuram "20 e poucos anos?", "O que que há?", "Caça e Caçador", "Quando gira o mundo", "Alma Gêmea", "Só Você" e "Sem Limites pra Sonhar" (com Bonnie Tyller). No show em Belém, no dia 20, Fábio vai fazer um passeio por sua carreira em um dueto muito especial com os fãs no Mangueirão.

Amado

Outra atração no palco do Festival Antagônico será a apresentação do cantor e compositor goiano Amado Batista. Com 49 anos de carreira, Amado Batista dispensa apresentações. São 40 discos gravados, mais de 38 milhões de discos vendidos, centenas de prêmios conquistados, entre os quais 28 discos de ouro, 28 de platina e um de diamante.

image Cantor Amado Batista: som que embala gerações de admiradores vai ser conferido na capital paraense (Foto: Divulgação)

Entre os paraenses, Amado Batista é um ícone e quem gosta de ouvir uma boa balada e dançar colado conhece muito bem sucessos como “Princesa”, “Seresteiro das Noites”, “Separação”, “Eu sou seu fã”, Vida de Trabalhador” e “Ah! Se eu pudesse”. Por aí, se  vê como vai ser o show dele no dia 20.

Me liga

Nada melhor para celebrar a música que fala direto ao coração do que desfrutar do vigor da música de João Bosco & Vinícius. Desde que estouraram nacionalmente com “Chora Me liga”, essa dupla não parou mais de embalar momentos para casais e público em geral.

Ainda com dez anos de idade, João Bosco e Vinícius se conheceram em 1991, na Cidade de Coxim, Mato Grosso do Sul, onde eles residiam. Após dois anos, os dois tomaram parte do Festival da Canção. Essa participação não se deu como dupla, mas como adversários e ambos terminaram empatados na segunda posição do evento.

image João Bosco & Vinícius: dupla vai mostrar em Belém a força do Sertanejo Universitário (Foto: Divulgação)

A formação da dupla que conquistaria o Brasil se daria depois, mediante o incentivo de familiares e amigos. E essa ideia não foi aceita de imediato. Logo depois, João Bosco e Vinícius resolveram que não iriam mais cantar sozinhos. Assim, descartaram participações em festivais. Eles decidiram se apresentar em bares e eventos do Mato Grosso do Sul. 

Os dois foram em 1999 para Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, a fim de fazer cursos universitários. Eles, então, atuaram como um dos pioneiros do começo do chamado Sertanejo Universitário. Entre os sucessos da dupla, a serem conferidos no show em Belém, estão: "Falando Sério", "Sorte é ter você", "Amiga Linda", "Segunda Taça", "Bloqueia Eu", "Curtição", "Deixa a gente quieto", "Estou Apaixonado" e "Medida Protetiva". A dupla tem tudo para fazer um grande show no Mangueirão.

 

Serviço:

'Festival Antagônico de Música 2025'

Dia 20 de dezembro

No estádio Mangueirão, em Belém

Venda de ingressos online:

www.bilheteriadigital.com

Venda nas Lojas Físicas:

Loja Kings: Pátio Belém e Parque Shopping

Loja Sonho dos Pés: Boulevard, Castanheira, Metrópole e Castanhal



 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

festival antagônico
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

TORCIDA

Paraense Thais Sousa e ator Silvero Pereira disputam a final da Dança dos Famosos neste domingo

A coreógrafa chega à final da Dança dos Famosos após uma trajetória marcada por notas máximas e performances elogiadas. Ao lado do ator, ela disputa o título e busca fazer história 

07.12.25 9h00

NA HISTÓRIA

Após 20 anos, Calcinha Preta retorna ao Pará para gravação de DVD histórico no Mangueirão

Belém será palco de um dos maiores projetos da carreira da banda. A gravação do DVD Mágica – O Espetáculo promete mais de 3 horas de show, efeitos especiais e clássicos que marcaram gerações

06.12.25 8h00

CULTURA

Calcinha Preta passeia pela Estação das Docas e recebe carinho dos fãs em Belém

Integrantes aproveitaram o ponto turístico e afirmaram que o público de Belém faz parte da história da banda

05.12.25 17h22

MÚSICA

Keila Gentil e Maderito são destaques do 5º episódio de 'Mundo Brega Pará' nesta sexta (5)

Programa vai ao ar às 17h, celebrando artistas que marcaram diferentes fases do brega paraense

05.12.25 13h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

VENCEDORES

Ator cearense Silvero Pereira e coreógrafa paraense Thais Sousa vencem final da 'Dança dos Famosos'

A dupla encerrou os quatro meses de competição no topo do pódio após apresentações na valsa e no samba, estilos que marcaram a decisão ao vivo na TV Globo

07.12.25 23h23

tragédia

'Profunda dor', afirmam Chitãozinho e Xororó após morte de irmão em acidente

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PFR), o acidente ocorreu na Rodovia Régis Bittencourt

07.12.25 21h17

BBB 25

Resumo BBB 25 (07/03): Veja tudo o que rolou na madrugada na casa

Novas movimentações de jogo acontecem enquanto a Prova do Líder era realizada na casa

07.03.25 9h17

Novela Turca

Novela turca 'Minha Menina': conheça a história e saiba onde assistir

Novela também é conhecida como "Kızım", nome original

18.02.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda