Festival Antagônico: Ícones da canção romântica e fãs cantam em Belém

Se você ainda não escolheu o seu presente de Natal. Uma sugestão é o Festival Antagônico de Música 2025, a ser realizado no estádio Mangueirão no próximo dia 20, com apresentações exclusivas de quatro nomes expressivos da música brasileira: Roberta Miranda, Fábio Júnior, Amado Batista e a dupla João Bosco & Vinícius. No repertório, toda a emoção de canções para cantar e dançar junto e que agradam sempre ao coração. Música romântica é sempre bem-vinda , ainda mais no clima das festas de fim de ano, quando encontros e confraternizações ganham os espaços das cidades no mundo inteiro. Por isso, muita gente em Belém já se programa para não perder essa oportunidade de cantar bem juntinho de seus ídolos. O evento é uma promoção do site O Antagônico.

Até porque são artistas que sempre têm muito o que mostrar para as plateias nos lugares nos quais se apresentam. Roberta Miranda é uma cantora especial na música brasileira. Ela é uma das pioneiras no gênero sertanejo, com toda uma história de talento e luta para se firmar em um tipo de música que por muito tempo teve como protagonistas apenas homens. E ela vem com tudo para o show em Belém.

Logo de cara, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Roberta mostra estar vibrando em poder se apresentar de novo na capital paraense. "Eu amo Belém! Já estive muitas e muitas vezes com vocês e volto agora neste momento muito importante, no qual comemoro meus 40 anos de carreira. Já perdi as contas de quantas vezes estive em Belém e fico muito feliz em voltar neste final de ano e estar com vocês encerrando a temporada. Faremos um belíssimo show, com toda certeza", destaca.

Ela diz que o 2025 foi um ano repleto de saúde, que "é o nosso maior tesouro". "Com relação aos trabalhos, foi um ano ótimo, lotado de projetos e parcerias. Está sendo um ano ótimo. Termino o ano participando de ações inéditas... Fiz diversos feats maravilhosos com artistas como Ana Castela, Iguinho & Lulinha, Nattanzinho. Enfim, finalizo 2025 com muito trabalho legal e conquistas realizadas, graças a Deus", assinala.

Roberta dá um spoiler sobre como vai ser esse reencontro com os fãs na capital do Pará. "Belém pode aguardar o meu melhor, porque busco fazer tudo com excelência, paixão e amor. Teremos músicas que o povo gosta, canções de outros artistas, momento do brega, sertanejo, momentos maravilhosos!", destaca.

Roberta Miranda sabe muito bem o valor da música sertaneja romântica, e isso acaba funcionando com um motivo forte para continuar na estrada propiciando momentos marcantes para gerações de fãs e público em geral.

"Acredito que a música sertaneja, romântica, está enraizada, digamos assim, no coração do povo brasileiro, porque o povo brasileiro é apaixonado, é amabilíssimo, acolhedor, é um povo que não tem melhor em outro lugar do mundo. Tanto é que quando artistas de outras nacionalidades chegam aqui no Brasil, eles enlouquecem, porque eles nunca viram e jamais irão ver um público como o nosso", pondera a cantora de sucessos como "Vá com Deus", "Majestade, o Sabiá", "A mulher em mim", "Faz amor comigo" e "São tantas coisas", entre outros.

De coração

O cantor e compositor Fábio Júnior é um sucesso há décadas na música brasileira. Desde muito jovem, ele sempre foi muito ligado em música, e, em 1978, lançou a composição "Pai", que estourou na novela "Pai Herói", da TV Globo. A partir daí, Fábio se tornou um fenômeno nacional, ou seja, de norte a sul do Brasil, todo mundo conheceu o trabalho musical dele. Além disso, Fábio fez nome como ator de novelas.

Fábio Júnior traz o romantismo aos fãs (Foto: Divulgação)

Essa capacidade de interpretar personagens acabou sendo utilizada por esse artista nas gravações e interpretações de canções. Fábio Júnior é um cantor que consegue transitar por estilos diferentes e se consagrou com interpretações marcantes dando a cada uma das canções que gravou o seu tom apaixonado e preciso. Entre seus grandes sucessos também figuram "20 e poucos anos?", "O que que há?", "Caça e Caçador", "Quando gira o mundo", "Alma Gêmea", "Só Você" e "Sem Limites pra Sonhar" (com Bonnie Tyller). No show em Belém, no dia 20, Fábio vai fazer um passeio por sua carreira em um dueto muito especial com os fãs no Mangueirão.

Amado

Outra atração no palco do Festival Antagônico será a apresentação do cantor e compositor goiano Amado Batista. Com 49 anos de carreira, Amado Batista dispensa apresentações. São 40 discos gravados, mais de 38 milhões de discos vendidos, centenas de prêmios conquistados, entre os quais 28 discos de ouro, 28 de platina e um de diamante.

Cantor Amado Batista: som que embala gerações de admiradores vai ser conferido na capital paraense (Foto: Divulgação)

Entre os paraenses, Amado Batista é um ícone e quem gosta de ouvir uma boa balada e dançar colado conhece muito bem sucessos como “Princesa”, “Seresteiro das Noites”, “Separação”, “Eu sou seu fã”, Vida de Trabalhador” e “Ah! Se eu pudesse”. Por aí, se vê como vai ser o show dele no dia 20.

Me liga

Nada melhor para celebrar a música que fala direto ao coração do que desfrutar do vigor da música de João Bosco & Vinícius. Desde que estouraram nacionalmente com “Chora Me liga”, essa dupla não parou mais de embalar momentos para casais e público em geral.

Ainda com dez anos de idade, João Bosco e Vinícius se conheceram em 1991, na Cidade de Coxim, Mato Grosso do Sul, onde eles residiam. Após dois anos, os dois tomaram parte do Festival da Canção. Essa participação não se deu como dupla, mas como adversários e ambos terminaram empatados na segunda posição do evento.

João Bosco & Vinícius: dupla vai mostrar em Belém a força do Sertanejo Universitário (Foto: Divulgação)

A formação da dupla que conquistaria o Brasil se daria depois, mediante o incentivo de familiares e amigos. E essa ideia não foi aceita de imediato. Logo depois, João Bosco e Vinícius resolveram que não iriam mais cantar sozinhos. Assim, descartaram participações em festivais. Eles decidiram se apresentar em bares e eventos do Mato Grosso do Sul.

Os dois foram em 1999 para Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, a fim de fazer cursos universitários. Eles, então, atuaram como um dos pioneiros do começo do chamado Sertanejo Universitário. Entre os sucessos da dupla, a serem conferidos no show em Belém, estão: "Falando Sério", "Sorte é ter você", "Amiga Linda", "Segunda Taça", "Bloqueia Eu", "Curtição", "Deixa a gente quieto", "Estou Apaixonado" e "Medida Protetiva". A dupla tem tudo para fazer um grande show no Mangueirão.

Serviço:

'Festival Antagônico de Música 2025'

Dia 20 de dezembro

No estádio Mangueirão, em Belém

Venda de ingressos online:

www.bilheteriadigital.com

Venda nas Lojas Físicas:

Loja Kings: Pátio Belém e Parque Shopping

Loja Sonho dos Pés: Boulevard, Castanheira, Metrópole e Castanhal





