Festival Ambienta traz programação gratuita a Belém nesta quinta, 27; veja as atrações

A terceira edição do Festival Ambienta, iniciado em Belém nesta quarta-feira, 26, chega ao segundo dia, nesta quinta-feira, 27, com shows gratuitos no Píer da Casa das Onze Janelas, no bairro da Cidade Velha, em Belém.

O público vai poder curtir shows gratuitos da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana (SP) e das bandas Carimbó Som de Pau Oco (PA) e Veropa Sessions (PA), a partir das 19h.

A Orquestra Brasileira de Música Jamaicana (OBMJ/SP), traz em seu repertório uma mistura interessante de ritmos, pois cria versões de grandes clássicos da música brasileira em ritmos jamaicanos, muito populares nas décadas de 50 e 60.

O Carimbó Som de Pau Oco, nome inspirado no tambor de madeira curimbó, é uma banda formada por músicos profissionais, professores, compositores e estudantes. O grupo diverso traz o ritmo dançante do Carimbó, construído a partir dos mais variados instrumentos, entre eles: clarinete, milheiro, banjo, tambor de onça, reco-reco, maracas e matracas.

Já o grupo Veropa Sessions traz a ideia de tocar músicas instrumental nas ruas de Belém. O projeto nasceu em 2021, e traz em seu repertório clássicos da guitarrada, lambada e brega, porém, em versões totalmente instrumentais, que trazem a influência do jazz e soul.

Emicida

O último dia de shows proporcionados pelo Festival Ambienta trará como destaque o encerramento da turnê AmarElo - A Gira Final, do rapper Emicida. A apresentação vai acontecer no Espaço Náutico Marine Club e contará com participações especiais dos cantores paraenses Felipe e Manoel Cordeiro, e Nic Dias. O público presente também contará com espetáculos do grupo Nômade Orquestra; Baile do Mestre Cupijó, com participação de Júlia Passos; KL Jay e Kim Freitas.

O ingresso para o último dia de shows custa R$ 100 e pode ser adquirido pelo site da bilheteriadigital. Há possibilidade de pagar meia entrada (R$ 50), ou ingresso solidário (R$ 70), através da doação de 1kg de alimento.