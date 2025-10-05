Capa Jornal Amazônia
Festival Ambienta 2025 reuniu música, debate e sustentabilidade em Belém; veja fotos

Evento encerrou neste sábado (4) com shows de Cidade Negra, BaianaSystem, Chico Chico e Jota.pê no Shopping Bosque Grão-Pará; programação contou com atividades gratuitas e debates sobre a crise climática.

O Liberal
fonte

Evento foi realizado no estacionamento do shopping Bosque Grão-Pará entre os dias 1 e 4 de outubro (Bruno Carachesti / Divulgação)

A capital paraense viveu quatro dias de intensa programação com a 4ª edição do Festival Ambienta, que encerrou neste sábado, 4 de outubro, no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém. O evento, que reuniu música, oficinas e fórum temático, teve como foco o debate sobre sustentabilidade e a crise climática, em um momento crucial para a cidade que sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30).

O line-up de shows no último dia trouxe grandes nomes da música nacional. O público cantou e dançou com a banda Cidade Negra, que celebrou três décadas de carreira com a turnê "De Agora em Diante". A banda revisitou sucessos como 'Firmamento' e 'A Sombra da Maldade', e o álbum 'Sobre Todas as Forças' (1994), que completa 30 anos.

A noite também teve a força do BaianaSystem, com o espetáculo “Nossa cultura em primeiro lugar”, que misturou afro rock, experimentação e folclore brasileiro. A nova MPB foi representada pela poesia de Chico Chico e por Jota.pê, que apresentou a turnê do álbum “Se Meu Peito Fosse o Mundo”, com uma fusão de forró, fado e pagode.

VEJA FOTOS:

Festival Ambienta 2025

Meio ambiente e cultura em foco

Além da música, o Festival Ambienta manteve seu compromisso com a arte, a consciência e a transformação. Nos dias anteriores, o evento ofereceu oficinas de formação socioambiental (dia 1/10) e o Fórum Ambienta (dia 2/10), no Palacete Faciola, com discussões sobre os caminhos para enfrentar a crise climática.

“A preocupação com a sustentabilidade, o diálogo entre saberes e a potência da cultura na luta contra a crise climática é o que norteia o Ambienta desde que começamos", afirmou Gibson Massoud, sócio da Sonique Produções, realizadora do evento. Ele destacou que a COP 30 em Belém é uma oportunidade para fortalecer o debate e mostrar a cultura como uma "ponte importante" para o futuro do planeta.

Programação gratuita

A programação gratuita do dia 3 de outubro, no Píer das Onze Janelas, levou emoção ao público com o virtuosismo de Hamilton de Holanda e seu bandolim de 10 cordas. Também se apresentaram a Amazônia Jazz Band, Djuena Kituna, Layze e os Sinceros e DJ Estamyna.

O Festival Ambienta ano IV teve o patrocínio do Instituto Cultural Vale e Vivo, via Lei Rouanet, e da Budweiser Brasil, sendo uma realização da Sonique Produções, via Programa Estadual de Incentivo à Cultura (SEMEAR) e Ministério da Cultura.

