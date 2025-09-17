Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festa do Sairé 2025 começa nesta quinta-feira (18), em Alter do Chão

Por meio da FCP e da Secult, foram destinados ao evento recursos da ordem de R$ 1,5 milhão, com o objetivo de fortalecer a tradição e garantir a realização da festa

O Liberal

Começa nesta quinta-feira (18), e segue até a próxima segunda-feira (22), a festa do Sairé, festividade reconhecida como uma manifestação cultural nacional e que une tradições indígenas do povo Borari, costumes dos povos ribeirinhos e influências religiosas católicas, na vila de Alter do Chão, em Santarém. Este ano o tema é “Cecuiara da Tradição”.

Para a concepção, desenvolvimento e execução dos projetos artísticos que envolvem a festividade, o governo do Pará destinou este ano 1,5 milhões reais ao Sairé. O incentivo foi realizado por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP) e da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).
Por intermédio do Programa Semear, foram destinados R$ 1,2 milhão. “O Semear é uma das principais políticas públicas de incentivo à cultura no Pará, sendo responsável por financiar projetos artísticos, culturais e de pesquisa em todo o Estado", enfatiza o presidente da Fundação Cultural do Pará, Thiago Miranda.

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) destinou R$ 300 mil em apoio à realização do evento, reafirmando o compromisso de valorização das manifestações culturais em todo o Estado. O aporte fortalece a produção local e garante a continuidade de uma celebração que une fé, ancestralidade, criatividade e identidade.

“A cultura do Pará se expressa de forma vibrante em cada região do nosso grandioso Estado, e o Sairé é uma das maiores demonstrações dessa potência. É tradição, valorização da nossa ancestralidade, da criatividade e da identidade que fazem da cultura do Pará referência para o Brasil e o mundo”, destaca a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal.

História 

O Sairé é considerado uma das manifestações culturais mais antigas do Pará. A festa remete ao século XVII, a partir da mescla  entre a cultura indígena e a religiosidade trazida pelos jesuítas em Santarém. Mantida pela memória da comunidade, preserva até hoje símbolos, cantos e expressões culturais que atravessam gerações, consolidando-se como uma das maiores celebrações do Pará.
Sairé 2025 - Com o tema “Cecuiara da Tradição”, expressão indígena que remete ao nascimento, ao repasse de saberes e à convivência comunitária, em 2025 o Sairé reafirma sua força como símbolo da identidade santarena. Além da dimensão cultural e religiosa, a festa movimenta a economia criativa e fortalece o turismo na região.

A programação oficial tem início nesta quinta-feira (18) e inclui cortejos, rituais tradicionais, shows regionais e nacionais. No sábado (20) acontece o festival dos botos com a disputa entre Tucuxi e Cor de Rosa.  No domingo (21), estão previstos ritos religiosos e uma série de atrações musicais. A celebração se encerra na segunda-feira (22), com a derrubada dos mastros, a tradicional distribuição do tarubá e a apuração que define o boto campeão de 2025.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

festa do sairé 2025

Sairé 2025

Santarém

Governo do Pará

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AMAZÔNIA LIVE

Prato que está no cardápio de Mariah Carey faz parte do Circuito Gastronômico do Festival Ver-o-Peso

Risoto Tapajós, do chef Saulo Jennings, leva sabores amazônicos ao menu da estrela internacional em show na Ilha do Combu, na capital paraense, e pode ser degustado pelo público no circuito gastronômico até dia 21

17.09.25 10h25

SERÁ QUE ELA VAI ENCARAR?

Antes do show, artistas paraenses planejam surpresa com sabor amazônico para Mariah Carey; veja

Nos Stories, Zaynara, Gaby Amarantos e Joelma escolheram os pratos que a cantora internacional irá experimentar antes do espetáculo

16.09.25 20h13

DESCONTRAÇÃO PRÉ SHOW

VÍDEO: Joelma toma banho de rio no intervalo dos ensaios do ‘Amazônia Live'

A cantora esteve acompanhada da cantora Zaynara durante a visita ao palco

16.09.25 18h10

cultura

Alepa promove seminário sobre ações culturais em Belém na COP 30

Encontro reunirá artistas e representantes culturais no dia 18 para discutir propostas voltadas à COP 30

16.09.25 12h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

FESTIVAL

Amazônia Live une Mariah Carey e cultura paraense em palco flutuante no Rio Guamá; veja como foi

Com Gaby Amarantos, Joelma, Dona Onete e Zaynara, festival abre celebração cultural e marca a contagem regressiva para a COP30, em novembro, em Belém.

17.09.25 22h20

SETLIST

Já acabou? Veja quantas e quais músicas Mariah Carey cantou no Amazônia Live

Cantora norte-americana apresentou uma setlist simples e deixou sucessos esperados de fora do repertório

17.09.25 19h46

CELEBRIDADES

Amazônia Live: confira os famosos que estão em Belém para assistir ao show de Mariah Carey

Festival terá palco flutuante sobre o rio Guamá e receberá cerca de 500 convidados; transmissão será ao vivo nesta quarta-feira (17/9)

16.09.25 21h38

CONFIRMADO

Festival Global Citzen em Belém terá Chris Martin do Coldplay, Anitta, Seu Jorge e Gaby

Ingressos gratuitos estão disponíveis exclusivamente para os moradores de Belém e do Estado do Pará.⁠

30.04.25 11h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda