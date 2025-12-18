Festa da Música Mundana chega à 3ª edição com Nelsinho Rodrigues

A 3ª edição da Festa da Música Mundana chega a Belém hoje para movimentar a cena cultural da cidade com uma noite dedicada à diversidade sonora e à celebração coletiva. O evento, que acontece no espaço Mairí, reúne artistas como Nelsinho Rodrigues, Layse & Os Sinceros e os DJs Tana, Rony do Guamá e Nat Esquema.

Atrações musicais variadas

Entre as principais atrações musicais, o público poderá conferir Nelsinho Rodrigues, referência da música brega paraense, conhecido por seu repertório popular e performances animadas. O evento também contará com o show de Layse & Os Sinceros, que promete intensidade e envolvimento com o público.

A programação inclui os DJs Tana, Rony do Guamá e Nat Esquema, que comandam a pista com sets variados. Eles passarão pelo rock doido, brega, midback e a chamada “fuleragem”, garantindo uma experiência musical acessível a diferentes públicos.

Inclusão e diversidade em destaque

Com duração de seis horas, a Festa da Música Mundana se propõe a ser um espaço de convivência e celebração. O evento adota políticas de acesso inclusivas, como a lista trans free, que oferece entrada gratuita para pessoas trans, reforçando seu compromisso com o respeito à diversidade e à inclusão social.

A visão de Layse, criadora da festa

Layse, compositora, criadora da festa e do EP autoral “Música Mundana”, lançado em novembro deste ano, destacou a inspiração para o nome do evento. “Cresci ouvindo a expressão ‘música do mundo’. Mas por que a nossa não seria? ‘Música Mundana’ é o som do mundo visto do ponto de vista de uma mulher da Amazônia”, afirmou.

Sobre o EP, a artista acrescentou: “Este EP é um marco pessoal. Me joguei no eletrônico, assumi a direção e convidei pessoas que admiro – do brega ao rap, passando pelas lambadas e o synth. É Belém falando alto e esse Norte sempre no centro da pista”.

Nelsinho Rodrigues: trajetória e sucessos

Considerado uma figura central da música paraense, especialmente de Belém, Nelsinho Rodrigues é reconhecido por sua alegria, carisma e por levar o brega para além das fronteiras do estado, com aparições em programas nacionais.

Sua carreira começou nos anos 80, dublando ídolos como Elvis e Michael Jackson. Ele atuou também como dançarino e coreógrafo de grupos cover, como do grupo Menudo, antes de seguir carreira solo. O cantor possui um repertório dançante, e nessa playlist não podem ficar de fora sucessos como “Gererê”, “Me Libera” e “Caprichos”.

Ingressos e local

Os ingressos para a 3ª Festa da Música Mundana estão à venda em lote promocional, com valores acessíveis, e também poderão ser adquiridos no local. O evento ocorre no Mairí, espaço tradicional da vida noturna de Belém, conhecido por sediar eventos criativos e efervescentes. Informações atualizadas sobre ingressos e acesso estão disponíveis nos canais oficiais da produção.

Serviço

Evento: 3ª Noite da Festa da Música Mundana

Atrações: Nelsinho Rodrigues, Layse & Os Sinceros e DJs Tana, Rony do Guamá e Nat Esquema

Local: Mairí (rua Siqueira Mendes, 186)

Ingressos: Primeiro lote de 100 ingressos a R$ 20