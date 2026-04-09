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Festa com Gloria Groove no BBB 26 tem choro, alfinetadas, teorias e até vazamento inusitado

Estadão Conteúdo

A madrugada desta quinta-feira 9, no BBB 26 foi marcada por uma mistura intensa de emoções, estratégias e momentos inesperados. Com show de Gloria Groove, a festa movimentou a casa mais vigiada do Brasil, mas também abriu espaço para reflexões sobre o jogo, indiretas entre participantes e até lágrimas de saudade.

Entre análises de estratégia, teorias sobre o futuro do reality e conflitos velados, os brothers e sisters mostraram que o clima de "paz" pode estar com os dias contados. A noite ainda teve um episódio inusitado que surpreendeu os participantes e reforçou que, no BBB, tudo pode acontecer. Veja o resumo:

Festa com Gloria Groove agita a casa

A festa ganhou força com a apresentação de Gloria Groove, que cantou sucessos da carreira para os integrantes do top 7 logo após a eliminação de Samira. Depois do show, a artista entrou na casa e viveu uma experiência completa como se fosse uma participante.

Ela visitou os quartos, passou pelo Vip, pela Xepa e entrou no confessionário, onde brincou imitando momentos icônicos do programa. A cantora também se divertiu ao relembrar votações marcantes e até reagiu ao ver uma foto de Marina Sena no Quarto do Líder.

O clima descontraído rendeu até advertências da produção. Durante uma guerra de travesseiros, a voz oficial chamou a atenção da artista, arrancando risadas dos participantes. Em outro momento, Gloria entrou com bebida dentro da casa e "perdeu estalecas" na brincadeira. "Eu tenho como me defender", reagiu, entrando no clima do reality.

Clima de calmaria incomoda Antes mesmo do início da festa, o clima de tranquilidade dentro da casa virou assunto entre os participantes. Reunidos na sala, Ana Paula Renault brincou que talvez fosse hora de provocar algum conflito para agitar o jogo.

"Mas eu tô achando que a gente tá ficando muito amiguinha, a gente vai ter que arrumar um problema", disse a jornalista, em tom irônico. A fala foi acompanhada por Marciele, que concordou: "Eu também não tô gostando, não. Vim até pro meu lado aqui pra não misturar as coisas."

Na sequência, Leandro Boneco sugeriu, em tom de brincadeira, que os confinados poderiam antecipar um Sincerão. A conversa evoluiu para uma dinâmica, e os brothers começaram a apontar quem consideravam mais irritante na casa.

Ana Paula citou Milena de forma bem-humorada, mas a sister devolveu na mesma moeda: "Me pergunta quem eu acho a mais irritante Ana Paula". Entre risadas, a jornalista mudou o alvo e acabou apontando Gabriela, mantendo o clima descontraído, mas com pequenas faíscas de rivalidade no ar.

Análises de jogo e desconfianças sobre o próximo líder

Durante a madrugada, conversas mais estratégicas começaram a ganhar força. Em um bate-papo entre Ana Paula, Leandro Boneco, Juliano e Milena, o grupo analisou o comportamento de uma sister, sem citar nomes.

A possibilidade de uma indicação ao Paredão virou pauta. Enquanto alguns acreditam que ela apostaria em um adversário mais "fraco", Ana Paula afirmou que, em seu lugar, escolheria alguém forte. Ainda assim, deixou sua avaliação: "Eu acho que ela joga arriscado."

As especulações também envolveram possíveis alvos, com participantes tentando antecipar movimentos e discursos dentro do jogo.

Saudade emociona Gabriela

Em meio à festa, Gabriela acabou se isolando e chorou ao lembrar de Chaiany, sua antiga aliada no jogo. A sister foi consolada por Marciele, que tentou levantar seu ânimo.

"Ela está torcendo por você", disse, incentivando Gabriela a retomar sua energia dentro da casa. A conversa trouxe um momento mais sensível à madrugada, contrastando com o clima festivo.

Indiretas na pista de dança expõem tensão

Apesar do clima de festa, as tensões não ficaram de lado. Durante a música Coisa Feia, Gabriela aproveitou o momento para mandar uma indireta para Ana Paula.

Ao cantar um trecho da canção, ela disparou: "Falar mal da vida alheia é coisa feia."

A jornalista rebateu em tom leve, mas o momento evidenciou que a relação entre as duas pode estar estremecida, adicionando mais um elemento de conflito ao jogo.

Milena se emociona ao som de Rebeldes

A festa também teve momentos de emoção. Ao som de Solo Quédate en Silencio, do grupo RBD, Milena não conteve as lágrimas e acabou desabando ao lembrar da eliminada Samira.

Apesar de ter aproveitado a noite em alguns momentos, a sister foi tomada pela saudade e se isolou na área externa da casa. Deitada, ela chorou ao relembrar a relação com a ex-aliada e chegou a citar seu nome em meio à emoção: "Foi o fim, né, Samira?", disse.

O momento repercutiu também fora da casa, com internautas comentando a intensidade dos sentimentos de Milena e a forma como ela tem vivido o jogo, destacando o impacto da saída da colega em sua trajetória no reality.

Teorias sobre o jogo movimentam os participantes

A noite também foi marcada por especulações sobre possíveis reviravoltas. A distribuição de petiscos antes da festa levantou suspeitas entre os participantes, que cogitaram a volta de alguém ao jogo.

O nome de Samira foi citado como possibilidade, e alguns relembraram dinâmicas passadas, como o retorno de Breno durante a festa. Apesar da empolgação, outros preferiram evitar criar expectativas.

Situação inusitada chama atenção na casa

Além das emoções e estratégias, um episódio curioso movimentou o dia, as sisters identificaram um possível vazamento vindo do banheiro do Quarto do Líder.

O problema, inicialmente confundido com uma goteira, revelou-se algo mais incomum devido ao odor e à coloração do líquido. Ao verificar a situação, Juliano descobriu que na verdade se tratava de vazamento de urina.

"Era xixi! Xixi de gente. Eu achei que era goteira, mas o banheiro é bem aqui. Ainda bem que não foi na minha cabeça", reclamou Jordana.

A constatação gerou surpresa e rapidamente virou assunto entre os participantes.

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