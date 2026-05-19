Fernanda Torres se junta a Willem Dafoe em filme distópico dirigido por Bárbara Paz

Indicada ao Oscar em 2025 por Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres contracenará com Willem Dafoe (Pobres Criaturas) em Cuddle, novo filme de Bárbara Paz. A trama do longa será ambientada em um futuro distópico, onde a intimidade se tornou um produto.

Dafoe interpretará Dante, um destes mercadores de carinho que ganha seu dinheiro proporcionando conforto e conexão com seus clientes, mas que, fora de seu trabalho, também leva uma vida solitária. Isso começa a mudar quando ele conhece Ava, vivida por Fernanda, uma imigrante empática. Os dois, então, criam um laço que começa a derrubar as enormes barreiras emocionais que eles construíram.

Cuddle tem produção da Conspiração Filmes, mesma produtora responsável por Ainda Estou Aqui, em parceria com a BP Filmes de Bárbara Paz, VideoFilmes, selo dos irmãos Walter Salles e João Moreira Salles, e a TV Globo.

À Variety, a presidente da Conspiração, Renata Brandão, afirmou que trazer um longa sobre "alegria e a necessidade da conexão humana no mundo atual é uma grande honra". "Acreditamos de verdade que Cuddle vai se conectar de forma profunda e poderosa com o público de todo o mundo."

Por enquanto, Cuddle não tem data para chegar aos cinemas. Já Ainda Estou Aqui está disponível para streaming no Globoplay.