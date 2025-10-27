Fernanda Torres posta foto de bastidores de Os Corretores, seu novo filme
Fernanda Torres usou as redes sociais neste domingo, 26, para revelar que as gravações de Os Corretores, seu próximo filme, começaram.
Os registros mostram a atriz, vencedora do Globo de Ouro 2025, ao lado de seu marido, Andrucha Waddington, que dirige o longa, e de colegas de elenco Bruno Mazzeo, Jhordan Matheus e Milhem Cortaz.
Além de protagonizar o longa, Fernanda Torres também escreveu o filme.
Os Corretores tem distribuição da Sony Pictures, produção da Conspiração e coprodução Globo Filmes e Sony Pictures.
O filme de comédia ainda não tem previsão de estreia.
*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA