Cultura

Fernanda Torres posta foto de bastidores de Os Corretores, seu novo filme

Estadão Conteúdo

Fernanda Torres usou as redes sociais neste domingo, 26, para revelar que as gravações de Os Corretores, seu próximo filme, começaram.

Os registros mostram a atriz, vencedora do Globo de Ouro 2025, ao lado de seu marido, Andrucha Waddington, que dirige o longa, e de colegas de elenco Bruno Mazzeo, Jhordan Matheus e Milhem Cortaz.

Além de protagonizar o longa, Fernanda Torres também escreveu o filme.

Os Corretores tem distribuição da Sony Pictures, produção da Conspiração e coprodução Globo Filmes e Sony Pictures.

O filme de comédia ainda não tem previsão de estreia.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Palavras-chave

CINEMA/FERNANDA TORRES/OS CORREDORES/GRAVAÇÕES
Cultura
.
