Fernanda Torres é anunciada como integrante do júri do Festival de Veneza

A atriz brasileira Fernanda Torres foi anunciada nesta sexta-feira, 18, como uma das integrantes do júri da 82ª edição do Festival de Veneza, uma das premiações mais importantes do mundo do cinema.

Além dela, outras importantes figuras da indústria também integram a comissão - o autor iraniano Mohammad Rasoulof, o diretor e roteirista francês Stéphane Brizé, a diretora e roteirista italiana Maura Delpero, o diretor, escritor e produtor romeno Cristian Mungiu e a atriz chinesa Zhao Tao.

A nova edição do festival, que ocorre entre os dias 27 de agosto e 6 de setembro, será presidida pelo diretor e roteirista norte-americano Alexander Payne, que já venceu o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em duas ocasiões - Sideways - Entre Umas e Outras em 2004 e Os Descendentes em 2011.

No ano passado, o longa nacional Ainda Estou Aqui venceu o prêmio de Melhor Roteiro do festival. A vitória brasileira, que não ocorria no festival desde 1981 quando Eles não usam Black-tie foi premiado, marcou o início da campanha que levou o Brasil ao seu primeiro Oscar.

A lista oficial dos filmes que competirão no festival será divulgada no dia 22 de julho. Ao lado dos outros membros do júri, Fernanda Torres será uma das responsáveis por eleger os vencedores do Leão de Ouro, o Leão de Prata, o Grande Prêmio do Júri, os prêmios de melhor ator, atriz e roteiro, além do Prêmio Marcello Mastroianni.