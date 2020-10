Fernanda Montenegro recebe homenagens pelo 91º aniversário

Fernanda Montenegro completa 91 anos nesta sexta-feira, 16, e diversos artistas e colegas homenagearam a atriz e grande dama da dramaturgia brasileira nas redes sociais. Seu nome ocupou as primeiras posições dos tópicos mais comentados do Twitter.

"Hoje é dia dela. Minha mãe. Feliz 91!", escreveu a também atriz Fernanda Torres. "Fernanda Montenegro é um grande amor da minha vida", escreveu Caetano Veloso, ao lado de diversas fotos com a atriz. "Como uma professora a quem a gente se sente atado no primário. Como uma repentina namorada com quem a gente faz, na adolescência, o que nem tinha tido coragem de sonhar", completou o cantor e compositor.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a atriz vai festejar a data no sítio da família em Secretário, na região serrana do Rio.