Fernanda Montenegro é eleita para a Academia Brasileira de Letras

A atriz Fernanda Montenegro, de 92 anos, foi eleita à cadeira de número 17 da Academia Brasileira de Letras (ABL), na tarde desta quinta-feira, 4. A sessão foi realizada sem a presença dela, conforme o regimento da ABL. Ela deverá assumir a vaga em março de 2022, quando a academia retorna do recesso de fim de ano.

Fernanda Montenegro publicou dois livros: "Prólogo, ato, epílogo", no qual relata memórias; e "Fernanda Montenegro: itinerário fotobiográfico", com imagens sobre a sua trajetória pessoal e profissional.

Ela oficializou a candidatura à ABL no mês passado. Ela precisava de pelo menos 17 votos para ser nomeada. A cadeira 17 pertenceu ao diplomata Affonso Arinos de Mello Franco, que morreu no dia 15 de março de 2020.

"É algo assim, é uma viagem no imaginário, uma viagem no sublime. A minha arte não é imortal. A arte do ator é enquanto ele está ali vivo, presente em carne e osso. Mas, de uma forma poética, vamos dizer que é imortal. Eu fico muito espantada que uma academia que tem como princípio ser imortal, acolher uma atriz que só existe quando está em cena carnificando o personagem", disse a nova imortal ao Jornal O Globo.

Fernanda também ressaltou a pouca participação de mulheres na ABL: “Já não teve nenhuma mulher (na academia). Isso (mulheres ocupando cadeiras na ABL) não vai parar. Vai chegar uma hora que talvez tenha mais mulheres do que homens. Certamente, a chegada das mulheres vai ter força e será aceito. É do tempo atual, da justiça em torno da existência humana”.

A atriz também criticou o atual governo: “Esse atual governo é uma forca, um vômito, é uma apunhalada no ventre. Mas vai acabar. Uma hora vai acabar. A grande tristeza é que ele entrou pelo voto. (...) As pessoas votaram no Bolsonaro. E por que votaram? Talvez porque os governos anteriores cumpriram só metade do prometido. Talvez tenha causado uma desilusão”.