Fernanda Gentil fala de crise no relacionamento durante a pandemia

Fernanda Gentil se prepara para voltar à TV no comando do "Se Joga", com reestreia marcada para 6 de março, e afirma que a fase difícil da vida pessoal já ficou para trás, apesar de seu relacionamento ter "passado perto" de entrar para as estatísticas de separações de quarentena.

"Eu vivo muito o lema de fazer do limão uma limonada. O lado positivo disso tudo foi a convivência mais próxima. Eu nunca imaginei passar esse tempo todo com a minha família, principalmente com os meus filhos. Eu que trabalho tanto, viajo, foi um período em que eu pude acompanhar muito da vida deles, muita troca com a Priscila", ponderou ela ao jornal Extra, exaltando primeiro os lados bons do isolamento social.

"Falando da vida real, também foi difícil, essa convivência toda traz alguns estranhamentos também. A gente começa a ter tempo para implicar mais, amar mais, entender mais, criticar mais, porque está em casa o tempo todo. Mas foi muito rica essa troca e a gente está muito mais fortalecido como família. Passamos perto da estatística das separações, mas conseguimos evitar", comemorou Gentil.