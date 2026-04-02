Ferette perde a presidência da Fundação na novela 'Três Graças'

Nesta quinta-feira, 2, o capítulo de Três Graças chega a todo vapor. Rogério (Eduardo Moscovis) entra no escritório de Ferette (Murilo Benício) acompanhado de diversos aliados e o clima tenso se instaura.

Zenilda (Andréia Horta), Leonardo (Pedro Novaes), Lígia (Dira Paes), Lorena (Alanis Guillen), Joélly (Alana Cabral), Raul (Paulo Mendes), Zé Maria (Túlio Starling), Josefa (Arlete Salles) e Xênica (Carla Marins), vão assistir de plateia a derrocada do vilão, e também se envolvem na confusão. O atrito é ainda maior entre Arminda (Grazi Massafera), Zenilda, Lígia e Josefa.

A confusão é motivada por uma liminar judicial que devolve a Rogério os direitos da presidência da Fundação, já que ele está vivo. É então que o choque se instaura entre Ferette e Arminda, situação que contrasta com o clima alegre do restante das pessoas.

Após uma tentativa de distração, Zenilda explica que todo o plano de Arminda é inválido e ela deixa de ser herdeira, já que Rogério está vivo. E, assim, ele retoma o cargo que vinha sendo ocupado por Ferette, dando início à queda do casal de vilões.

A exibição do capítulo de Três Graças desta quinta-feira, 2, começa mais cedo. A partir das 20h30.