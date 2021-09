Felipe Prior pediu cachê maior que prêmio do 'BBB 1' para participar de 'A Fazenda', diz colunista

Cotado para integrar o reality show 'A Fazenda 13', Felipe Prior, que bombou no 'Big Brother Brasil 20'. acabou não virando um dos peões convocados pela TV Record. Mas, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, o motivo pode ter sido o cachê pedido pelo paulista. As informações são do Metrópoles.

Segundo a colunista, Prior pediu R$ 600 mil para fazer parte do reality. A Record, porém, paga cachê máximo de R$ 150 mil para quem topa participar.

Na primeira edição do BBB, por exemplo, o prêmio máximo dado ao participante vencedor era de R$ 500 mil.

VEJA MAIS