Felipe Neto é alvo de denúncia por suposto conteúdo impróprio para crianças

Felipe Neto foi indiciado por de corrupção de menores. O crime é previsto no artigo 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e foi denunciado pelo delegado Pablo da Costa Sartori, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) do Rio de Janeiro.

O delegado afirma que, há um mês, recebeu um ofício do Ministério Público do Rio em que pede uma investigação contra publicações impróprias para menores feitas pelo youtuber. No entanto, Felipe Neto nega as acusações.

"Há mais ou menos um mês o MP aqui do Rio me mandou um expediente pedindo a investigação de possível crime por corrupção de menores. E mencionado entre outras coisas um monte de vídeos. Dentre esses vídeos tem um que é bem esclarecedor. De 2017, até posteriormente ele fez assinatura de livros, vídeos no YouTube outros materiais que eram direcionados para criança, com material inadequado para menores. Então, isso me pareceu, sim, estar configurado artigo 244 do Eca”, disse o delegado.

Pablo também afirmou que intimou Felipe Neto para ser ouvido. "Ele foi intimado, o advogado dele compareceu e protocolou uma petição, onde ele fala que não queria ser ouvido. E as explicações seriam aquelas da petição. Sobre isso não tem como obrigá-lo a prestar depoimento", relatou.

Em seus perfis nas redes sociais, o youtuber publicou uma nota assinada por sua assessoria. O texto afirma que ele está sendo vítima de uma campanha difamatória, que se baseia em "denúncias caluniosas feitas pela articulação do ódio bolsonarista".

"Por meio de sua assessoria, Felipe Neto reitera que o inquérito está apurando as mesmas falsas acusações e desinformações que há meses vêm sendo cometidas e articuladas por membros da extrema-direita, fortemente incomodados com as críticas ao governo Bolsonaro. Felipe Neto informa que prestou todos os esclarecimentos necessários, porém o delegado de polícia, sem tomar nenhum depoimento ou realizar qualquer investigação, decidiu indiciá-lo", informou a nota.

O texto ainda afirma que Felipe está confiante na atuação do Poder Judiciário: "O Youtuber permanece absolutamente convicto e tranquilo de que nunca praticou crime algum e reitera que todo o ocorrido ainda será analisado por um promotor de Justiça. Felipe Neto acrescenta que, quando começou a se manifestar vigorosamente contra os absurdos do governo Bolsonaro, já estava preparado para enfrentar todos os tipos de ataque cometidos pela articulação do ódio, desde a propagação de notícias às falsas acusações, associando Felipe a crimes, na tentativa de destruir sua imagem e reputação".

Caminho da denúncia

A denúncia teria partido de uma pessoa anônima em Brasília. O Ministério Público Federal do Distrito Federal enviou a denúncia para o do Rio, até cair na mão do delegado, que se baseou no dossiê do candidato a vereador Nikolas Ferreira. O candidato decidiu "assumir" a autoria da denúncia e publicou em suas redes sociais. Mas não foi o autor da ação, apenas do dossiê.

A Polícia Civil afirmou,por meio de nota, que: "O youtuber e influenciador foi indiciado por divulgar material impróprio para crianças e adolescentes em seu canal do Youtube e por não limitar a classificação etária dos vídeos com conteúdo e linguajar inapropriado para menores. As investigações iniciaram após expediente oriundo do Ministério da Justiça. Durante as investigações foi constado e analisado diversos vídeos e postagens, bem como publicações, onde o indiciado claramente não tem a preocupação em classificar seu material de divulgação".