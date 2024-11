Felipe Cordeiro apresenta show inédito em Belém com músicas de novo disco

A casa de show Apoena será palco, nesta quinta-feira (14), do mais recente trabalho musical do cantor Felipe Cordeiro “Close, Drama, Revolução & Putaria” (CDRP). O novo álbum do artista conta com 16 faixas inéditas, que mesclam diversos gêneros da música amazônica em uma grande celebração artística. O show de lançamento na Casa Apoena começa a partir das 20h e conta com participações de Manoel Cordeiro, Aqno, Layse e DJ Nat Esquema.

Animado para apresentar suas novas composições ao público de Belém, Felipe conta que também vai cantar seus maiores hits da carreira durante o show.

“É a primeira vez do disco aqui em Belém, é um disco que eu trabalhei com muitos artistas do Norte do Brasil, do Pará, Amapá, Amazonas, e a expectativa de apresentar em casa é a melhor possível, de mostrar as canções e de linkar essas músicas. Claro que vou cantar também músicas de outros discos, como ‘Problema Seu’, ‘Ela É Tarja Preta’ , então a expectativa é a melhor possível”, pontua o cantor.

‘CDRP’ se trata do quarto álbum de Cordeiro, que já está disponível nas plataformas de streaming de música. O trabalho musical do paraense apresenta uma verdadeira homenagem aos diferentes estilos musicais que compõem a cultura regional, através de canções que ganham ainda mais força com interpretações de ícones da música paraense. O disco conta com participações de Gaby Amarantos, Zaynara, Will Love, Valéria Paiva, Maderito, Victor Xamã, Aqno, Layse Rodrigues, Manoel Cordeiro, Daniel ADR, Patrícia Bastos, Cronixta, Ariel Moura, Arraial do Pavulagem, Suraras do Tapajós, Luê, Marcelo Nakamura e Murilo Modesto.

Cada composição de Cordeiro ganha um toque especial com as participações dos artistas convidados. A música que dá nome ao disco “Close, Drama, Revolução e Putaria”, por exemplo, possui uma pitada do agito dançante da Gang do Eletro, graças ao toque de Maderito, mas também não deixa de ter o conhecido som da guitarrada de Felipe Cordeiro.

Sobre essas misturas musicais, Felipe explica que faz parte do seu trabalho como artista explorar as várias possibilidades existentes na musicalidade amazônica.

“É a fusão, a síntese, eu trabalho com sonoridades aproximando vários gêneros, vários ritmos, vários estilos, essa música por exemplo é uma mistura de reggaeton, carimbó, tecnobrega, a maioria das músicas tem essa característica e um coisa da música pop, de ter uma identidade híbrida, que tem um pouco de tudo e ao mesmo tempo tem a assinatura do artista, no meu caso, e a guitarra, porque tudo eu faço com a guitarra, embora seja um disco com beats eletrônicos, mas é a guitarra, nesse sentido, é a referência e está muito presente”, explica o artista”.

Outra canção de destaque no álbum se chama “A Lambadeira”, que recebe o feat de Gaby Amarantos. Nesta canção, Felipe presenteia os fãs com o ritmo envolvente da lambada, que ganha o toque especial da potente voz de Gaby, em versos marcantes que grudam facilmente na mente do ouvinte como em ‘Vai e vem sou tua sereia, de amor, me dá uma peia’.

Uma das canções de destaque no álbum se chama “A Lambadeira”, que recebeu um videoclipe e o feat de Gaby Amarantos (Foto: Rodolfo Magalhães)

Ousado em suas composições, Felipe Cordeiro traz uma parceria inovadora com o cantor Allex Ribeiro na canção “Maré Boa”, que faz uma brincadeira com a palavra Norte e a erva cannabis.

“Tava tocando nossas músicas e alguém falou pra mim ‘quando o Norte for liberado vai ser incrível, né?’, fazendo alusão à liberação da cannabis,. Então eu fiquei pirando nisso. Será que o Norte é uma substância psicodélica que até aqui tem sido meio proibida para as pessoas? Tem uma redescoberta dos psicodélicos hoje. E a letra imagina se o Brasil ousasse liberar o Norte, se a gente teria um outro Brasil. Um Brasil muito interessante, muito vivo”, conta o paraense.

Essas e muitas outras canções do disco “Close, Drama, Revolução & Putaria” (CDRP) vão ser apresentadas ao vivo a partir das 20h na Casa Apoena, que fica localizada na R. São Boaventura, 171 - Cidade Velha. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente através do site Sympla pelo preço de R$ 27,00

Sobre Felipe Cordeiro

Artista da cena contemporânea brasileira, o paraense Felipe Cordeiro é pioneiro na fusão de estilos populares amazônicos com a vanguarda pop. Sua sonoridade, definida como Pop Tropical, traz influências da guitarrada, carimbó, cúmbia e música eletrônica.

Serviço:

Show “Close, Drama, Revolução & Putaria” de Felipe Cordeiro

Data: 14 de novembro (quinta-feira)

Local: Casa Apoena. R. São Boaventura, 171 - Cidade Velha.

Horário 20h