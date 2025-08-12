Capa Jornal Amazônia
Feira Pan-Amazônica do Livro começa a ser montada; confira os números estimados para este ano

O evento inicia no próximo sábado, 16, e vai até o dia 22 de agosto

O Liberal
fonte

A estrutura da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes começou a ser montada na manhã desta terça-feira (12), em Belém (Divulgação/ Agência Pará)

A estrutura da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes começou a ser montada na manhã desta terça-feira (12), em Belém. As bases dos primeiros estandes já puderam ser vistas ganhando forma no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. Segundo o Governo do Pará, até sexta-feira (15), estandes, projetos especiais, passadeiras, comunicação visual, áreas de alimentação e toda a infraestrutura que compõe o evento já estarão prontas para receber o público, livreiros e os convidados.

O gerente operacional da RPS Eventos, empresa responsável pela montagem da área dos estandes, Dilson Curvello, informou que a equipe de trabalho atuará diariamente, inclusive no turno da noite, até sexta-feira (15), para garantir que tudo esteja pronto para a abertura oficial da Feira, no sábado (16).

“A Feira é um evento grandioso — a maior feira literária da região Norte — e estamos trabalhando diariamente nesses quatro dias para garantir que tudo esteja pronto para a abertura no sábado, às 9h. A entrada dos livros pelos expositores começa na quinta-feira (14), a partir das 16h, e seguirá até a sexta-feira, à meia-noite”, detalha Curvello.

Com realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), a 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes acontece de 16 a 22 de agosto, com entrada gratuita todos os dias, sempre das 9h às 22h, com acesso do público até às 21h no Hangar. Na edição deste ano o público ganha uma hora a mais para aproveitar a programações e os estandes.

Ainda segundo o governo estadual, a Feira deve movimentar cerca de R$ 12 milhões em negócios e vendas e a geração de empregos deve chegar a 2 mil empregos diretas e indiretas durante o período de montagem, realização e desmontagem. A área total da feira é de 10 mil metros quadrados, com ocupação dos espaços Hangar 1 (Pavilhão de Eventos) e o Hangar 2 (Salão B e Praça de Alimentação).

Nesta edição, poderão ser visitados 189 estandes de livros, que ocuparão todo o Pavilhão de Eventos, além de nove estandes de alimentação. O evento reunirá cerca de 400 editoras, diretamente ou por representação. Serão 120 empresas, sendo 32 editoras, 40 livrarias e 48 distribuidoras, sendo 70 do Pará. A estimativa é de 90 mil títulos disponíveis, podendo chegar a  200 toneladas de livros.

.
