Curro Velho abre inscrições para 38 oficinas gratuitas; prazo encerra na quinta-feira (14/08)

Atividades serão realizadas entre 18 de agosto e 5 de setembro, com opções em animação, audiovisual e artes digitais

Diferentes técnicas de animação são ensinadas no Laboratório do Curro Velho. (Divulgação / Fundação Cultural do Pará)

Familiares de jovens e adolescentes, além de interessados em ampliar conhecimentos nas áreas artísticas, devem ficar atentos aos prazos: até a próxima quinta-feira (14), o Núcleo Curro Velho está com inscrições abertas para 38 oficinas gratuitas, que somam 519 vagas distribuídas em diferentes áreas das linguagens e nos laboratórios de animação, audiovisual, fotografia e artes digitais. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede do núcleo, no bairro do Telégrafo, em Belém.

A ação integra o 3º Módulo de Oficinas do Curro Velho e da Casa da Linguagem em 2025. As atividades terão início no dia 18 de agosto e seguirão até 5 de setembro, com turmas no período da manhã e da tarde. Ao final, os participantes receberão certificado, com carga horária variando entre 30h e 45h.

Podem se inscrever gratuitamente estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas, mediante apresentação de comprovante de matrícula ou carteirinha estudantil. Também estão isentos de taxa crianças menores de 12 anos, Pessoas com Deficiência (PCDs) e idosos a partir de 60 anos.

Para universitários, alunos de escolas particulares e demais interessados, será cobrada taxa de R$ 20, paga em dinheiro no ato da inscrição.

As oficinas serão ministradas por profissionais como Keoma Calandrini, Joyce Nabiça, Hudson Andrade e Carla Beltrão, cada um responsável por conduzir seu respectivo curso. As aulas estão previstas para iniciar às 9h no turno da manhã e às 14h no turno da tarde.

SERVIÇO:

  • Inscrições: 4 a 14 de agosto; 
  • Período das oficinas: 18 de agosto a 5 de setembro de 2025
  • Local: Núcleo Curro Velho
  • Local das oficinas: Rua Prof. Nelson Ribeiro, 287, no bairro do Telégrafo, em Belém.
