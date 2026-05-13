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Feira da Cultura Afro-Brasileira promove encontro entre arte e espiritualidade em Castanhal

Evento gratuito na Usina da Paz de Castanhal reúne oficinas, rodas de conversa, apresentações culturais e debates

O Liberal
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O Grupo SambaAxé é uma das atrações confirmadas do evento (Divulgação/ Grupo SambAxé)

A cidade de Castanhal recebe a partir desta quinta-feira, 14, até sexta-feria, 15, a 1ª Feira da Cultura Afro-Brasileira de Castanhal: Ancestralidade, Terreiro e Território. Com entrada gratuita e programação aberta ao público, o evento será realizado na Usina da Paz de Castanhal (Rua do Contorno) e propõe um espaço de encontro entre espiritualidade, cultura, saberes tradicionais e expressões artísticas ligadas às religiões de matriz africana e afro-amazônicas.

A programação reúne oficinas, rodas de conversa, apresentações culturais, feira de artesanato, gastronomia, exibição de filme e debates sobre ancestralidade, território, racismo religioso e os saberes dos povos de terreiro. A proposta surgiu da necessidade de criar, em Castanhal, um espaço de convivência e troca entre os povos de terreiro e a comunidade em geral.

“A feira nasce da escassez de iniciativas que promovam esse encontro entre as religiões de matriz africana e o público. A ideia é construir um espaço onde esses saberes possam ser compartilhados de forma respeitosa, acessível e acolhedora, reconhecendo essas tradições como parte importante da formação cultural e identitária da nossa sociedade”, destaca a organização do evento.

A feira aposta na experiência coletiva como forma de aproximação e enfrentamento ao racismo religioso. A proposta é abrir espaço para que práticas, conhecimentos e expressões culturais possam ser apresentados ao público dentro dos limites do que pode ser compartilhado fora dos terreiros.

“Quando a gente cria espaços públicos para falar sobre essas tradições, seus fundamentos e modos de vida, também contribui para desconstruir preconceitos e estigmas. As oficinas, rodas de conversa, apresentações culturais e vivências ajudam a fortalecer o respeito entre adeptos e não adeptos dessas religiosidades”, afirma ainda a organização.

Ao longo dos dois dias, serão realizadas quatro oficinas temáticas: “Território Comunicacional: Práticas de Comunicação Popular nos Terreiros”, “Tambores e musicalidade de terreiro”, “Plantas Medicinais e saberes tradicionais” e “Comida de terreiro: saberes e práticas”. A programação também inclui cinco mesas, palestras e rodas de conversa.

O evento contará com 16 expositores de artesanato, roupas, ervas, guias, banhos e produtos ligados à cultura afro-brasileira. Entre os destaques estão a exibição do curta “Mãe Velha: memórias de uma pajé”, seguida de roda de conversa com a Pajé Francisca Tembé, além da participação de representantes de diferentes tradições religiosas, pesquisadores da Universidade Federal do Pará, integrantes da Federação Espírita e Umbandista dos Cultos Afro-brasileiros do Estado do Pará (Feucabep) e apresentações culturais como o semi-espetáculo de dança “Lama”, canto para orixás, capoeira e o encerramento com samba e feijoada ao som da banda Samb’axé.

No primeiro dia, 14 de maio, a programação inicia às 9h com a abertura “Saberes que nos Reúnem”. Em seguida, haverá a roda de conversa “Orixás e entidades nas religiões afro-brasileiras”, além da exibição do filme “Mãe Velha: memórias de uma pajé”, acompanhada do debate “Pajelança e as religiões afro-amazônicas”. Durante a tarde, o público poderá participar das oficinas temáticas e acompanhar a programação cultural com o semi-espetáculo de dança “Lama”, canto e toque para orixás e apresentação de capoeira.

Já no dia 15, as atividades começam às 8h com credenciamento e recepção. A programação segue com a roda de conversa “O papel das mulheres nas religiões afro-brasileiras”, a palestra “Religiões de matriz africana na Amazônia” e a mesa “Racismo religioso: identificação e formas de enfrentamento”, seguida de grupos de trabalho. O encerramento contará com feijoada e samba.

A iniciativa foi contemplada pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

SERVIÇO

1ª Feira da Cultura Afro-Brasileira de Castanhal: Ancestralidade, Terreiro e Território

14 e 15 de maio

Dia 14: 8h às 18h | Dia 15: 8h às 14h

Usina da Paz – Castanhal

Entrada gratuita

Instagram: @feiraculturaafrocast

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Palavras-chave

Feira da Cultura Afro-Brasileira de Castanhal
Cultura
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