Febre do ‘dorama’ conquista fãs no Pará

O crescimento das plataformas de streaming fez aumentar a variedade de obras audiovisuais consumidas e produzidas em todo o mundo. Neste segmento, os chamados ‘doramas’ se destacam como produções cada vez mais populares entre os consumidores. Conhecidos também como ‘novelas asiáticas', essas séries exibem histórias fictícias em contextos específicos do leste e sudeste do continente asiático.

Além das histórias serem ambientadas em um certo país da Ásia, os doramas abordam diversos aspectos culturais e sociais do universo asiático, levando ao público experiências novas, no que diz respeito ao consumo de séries. Essas produções geralmente focam em um único núcleo de personagens, que são desenvolvidos na trama através de cerca de 10 episódios, os quais são exibidos semanalmente.

Vale ressaltar que dorama é um termo que acabou se tornando genérico para todas as produções asiáticas, no entanto, ele nasceu originalmente para determinar um formato de séries televisivas japonesas. Existem nomenclaturas específicas para cada obra audiovisual, feita em determinado país do oriente: K-drama (Coreia), J-drama (Japão), C-drama (China) e TW-drama (Taiwan), por exemplo.

Dorama no Brasil

As novelas asiáticas encontraram no Brasil um sucesso estrondoso. De acordo com o Rakuten Viki, um streaming voltado para produções do gênero, o Brasil é o 3º país que mais assiste doramas no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Ainda de acordo com a plataforma, cerca de 4,5 milhões de brasileiros acessam o Rakuten Viki, entre pagantes e usuárias da versão gratuita.

No Pará, os doramas também fazem sucesso, inclusive com uma crescente procura em sites de busca. Uma pesquisa feita pelo Oliberal.com, mostra que os paraenses pesquisam doramas com frequência no Google. No ranking das cidades que mais registram buscas por essas séries estão, em ordem crescente: Santa Isabel do Pará, Abaetetuba, Itaituba, Santa Bárbara, e Monte Alegre.

A estudante de enfermagem Letícia Sarraf mora em Belém e é fã de produções coreanas há bastante tempo. Ela conta que acabou conhecendo o dorama por acaso, por conta de sua admiração pelas bandas de k-pop.

Letícia Sarraf começou a assistir doramas em 2016 e desde então nunca mais parou (Foto: Arquivo pessoal)

“Eu comecei a consumir antes de chegar na netflix, lá em 2016, por conta do k-pop eu descobri que tinham novelas coreanas e fiquei apaixonada, desde então eu praticamente só assisto coisas que vêm de lá. Recentemente eu percebi esse fenômeno chegando e muita gente começando a assistir, até a minha vó agora assiste e gosta, e eu percebi que ela gostou porque começou a ver ‘edits’ dos doramas no Facebook”, conta a estudante.

Letícia destaca que uma das características que mais gosta nos doramas é a forma como os relacionamentos são representados na história.

“Eu gosto muito de romance e as produções mostram histórias fofas e bem perfeitinhas, de amores perfeitos, sabe? Eu sei que que não existe essas coisas na vida real, mas é isso que me encanta”, explica a jovem.

Ela garante que qualquer pessoa pode gostar dos doramas, se der uma chance e assistir alguns episódios.

“Se for uma pessoa que gosta de romance, de coisas fofas, vai gostar com certeza. Até mesmo aquelas pessoas que não costumam gostar do gênero, quando experimentam, acabam gostando”, diz a estudante, que deixa como indicação os três melhores doramas que já assistiu: ‘Enquanto você dormia’, ‘Beleza Verdadeira e a Fada do Levantamento de Peso’.